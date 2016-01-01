На данной странице вы можете ознакомиться с политикой конфиденциальности сайта Wh-Satano.ru

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности обновлена 6 ноября 2024 г.

«WH-SATANO» — проект, управляемый индивидуальным предпринимателем Кириллом Авсиевичем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - «мы», «нас», «наш», «WH-SATANO»). WH-SATANO управляет https://wh-satano.ru («Веб-сайт») и предоставляет программное обеспечение для игроков, новости и развлечения, связанные с модификацией игр («Услуги»).

Мы в WH-SATANO создали эту Политику конфиденциальности, цель которой — информировать Вас о нашей политике касательно сбора, использования и раскрытия данных о физическом лице, которого можно идентифицировать по этим данным («Персональные данные») в процессе использования Услуг.

Мы используем Ваши данные для предоставления и улучшения Услуг. Используя Услуги, Вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой Политикой. Если иное не определено в настоящей Политике конфиденциальности, термины, используемые в настоящей Политике конфиденциальности, имеют то же значение, что и в наших Условиях использования.

Bеб-сайт не продает Ваши Персональные данные третьим лицам. «Продажа» Персональных данных в соответствии с CCPA определена в широком смысле и включает «продажу, аренду, выпуск, раскрытие, распространение, предоставление, передачу или иное сообщение в устной, письменной, электронной или иной форме» Персональных данных потребителя другому предприятию или третьей стороне «за денежное или иное вознаграждение». Если мы решим продать наш Веб-сайт или наш бизнес, мы сообщим Вам об этом, чтобы Вы могли запретить нам передавать Ваши Персональные данные вместе с продажей нашего бизнеса. В таком случае мы удалим Ваши данные из баз данных до продажи бизнеса.

Для целей этой Политики конфиденциальности мы используем термин «Пользователь» как физическое лицо, использующее Веб-сайт и заполнивший форму регистрации. Термин «Посетитель» означает физическое лицо, которое использует Веб-сайт для просмотра предлагаемых нами Услуг, а также для просмотра обсуждений Пользователей или иного использования нашего Веб-сайта. Термин «Вы» относится как к Пользователю, так и к Посетителю, если информация касается Пользователя и Посетителя.

Мы придерживаемся следующих принципов для защиты Вашей конфиденциальности:

принцип целенаправленности — Персональные данные обрабатываются справедливо и прозрачно только для достижения определенных и законных целей, и не обрабатываются способом, не соответствующим целям обработки данных;

принцип минимализма — сбор Персональных данных происходит только в объеме, необходимом для достижения поставленных целей, мы не храним Персональные данные, если они больше не нужны;

принцип ограниченного использования — Персональные данные используются для других целей только с согласия субъекта данных или с разрешения компетентного органа;

принцип качества данных — Персональные данные обновляются, они должны быть актуальными, полными и необходимыми для достижения цели обработки данных;

принцип безопасности — меры безопасности должны применяться для защиты Персональных данных от несанкционированной или незаконной обработки и от случайной потери, уничтожения или повреждения, используя соответствующие технические и организационные меры;

принцип индивидуального участия — лица должны быть уведомлены о собранных о них данных, лицам должен быть предоставлен доступ к данным, касающиеся их, и они имеют право требовать исправления неточных или вводящих в заблуждение данных.

1. ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ

1.1. Данные об Использовании

1.1.1. Мы можем собирать, записывать и анализировать информацию о Посетителях и Пользователях нашего Веб-сайта.

1.1.2. Данные Посетителей. Если Веб-сайт используется исключительно для получения информации, то есть если Посетитель не предоставляет нам информацию каким-либо образом, мы собираем только Персональные данные, предоставленные его браузером нашему серверу. Если Посетители хотят просматривать наш Веб-сайт, мы собираем следующие данные, необходимые для технических целей для демонстрации нашего Веб-сайта Посетителю и обеспечения стабильного и безопасного доступа (правовой основой для этого является законный интерес WH-SATANO):

IP-адрес;

Дата и время запроса;

Разница часового пояса со Средним временем по Гринвичу(GMT);

Содержание запроса (точная веб-страница, к которой был осуществлен доступ);

Статус доступа/код статуса HTTP;

Объем передаваемых данных в каждом случае;

Сайт, генерирующий запрос;

Браузер;

ОС и интерфейс;

Язык и версия браузера.

1.1.3. Мы собираем Данные об Использовании в совокупности для оценки популярности веб-страниц на нашем Веб-сайте и того, как работает наш Веб-сайт для предоставления Вам контента, в сочетании с другими Веб-сайтами.

1.1.4. Обработка Данных об Использовании основывается на наших законных интересах для эффективного и результативного управления нашим бизнесом, предоставления качественных услуг, включая поддержку Веб-сайта, разработки и улучшения продуктов, определения заинтересованных лиц в продукте.

1.1.5. Данные Пользователей. Мы собираем Данные об Использовании наших Пользователей. Наш Веб-сайт позволяет вам зарегистрироваться в WH-SATANO, используя регистрационную форму. Используя регистрационную форму Посетитель становится нашим Пользователем. Пользователь должен указать свой никнейм, адрес электронной почты и выбранный пароль.

1.1.6. Мы используем собранные Персональные данные только для связи с Пользователем, поскольку он ожидает получить наш ответ на его запрос, мы можем записывать запросы и ответы на них для повышения эффективности нашей службы поддержки.

1.1.7. Мы собираем адреса электронной почты и данные профиля Пользователей в приложениях для обмена мгновенными сообщениями (имя, никнейм, адрес электронной почты) только тогда, когда они хотят связаться с нами и написать нам на адрес электронной почты, доступный на Веб-сайте. Мы используем Персональные данные только для связи с Пользователем, поскольку он ожидает получить наш ответ на его запрос.

1.1.8. При обработке Персональных данных Пользователей мы предполагаем их согласие на обработку Персональных данных, чтобы можно было с ними связаться. Мы используем такие Персональные данные способами, которые Вы разумно ожидаете, и они имеют минимальное влияние на конфиденциальность. Пользователь может отозвать свое согласие в любое время, отправив нам электронное письмо по адресу aquell@yandex.ru с запросом на отзыв. Персональные данные будут удалены в течение 72 (семидесяти двух) часов.

1.1.9. По возможности, мы стремимся получить Ваше явное согласие на обработку Ваших Персональных данных, например, мы спрашиваем Ваше согласие на использование файлов cookie.

1.1.10. Вы можете контролировать использование файлов cookie на уровне отдельного браузера. Если Вы не соглашаетесь с использованием файлов cookie, Вы все равно можете использовать наш Веб-сайт, но у Вас может быть ограничена возможность использовать некоторые функции или категории нашего Веб-сайта.

1.2. Персональные данные

1.2.1. Для предоставления Услуг нашим Пользователям, мы собираем их личную информацию.

1.2.2. Когда Пользователь использует результаты наших Услуг, чтобы сделать онлайн-заказ на Веб-сайте, между Пользователем и нами заключается договор. Для обработки заказа мы должны обработать информацию, которую нам предоставляет Пользователь.

1.2.3. Когда Пользователь делает онлайн-заказа на Сайте он предоставляет нам:

Адрес электронной почты.

Файлы cookie и Данные об Использовании.

1.2.4. Эта информация используется нами для идентификации Вас, персонализации Пользователя и для предоставления Пользователю необходимых Услуг в полном объеме.

1.2.5. Мы не можем получать Персональные данные Пользователей от третьих лиц, таких как поставщики платежных услуг, услугами которых мы пользуемся.

1.2.6. Мы обрабатываем эту информацию на основании договора между нами и Пользователем, мы используем информацию до того, как заключаем юридический договор.

1.3. КОММУНИКАЦИЯ

1.3.1. Мы собираем любые данные, которыми Вы делитесь с нами, например, через форму заявки на нашем Веб-сайте, через электронную почту, текстовые сообщения, сообщения в социальных сетях, публикации в социальных сетях или любые другие сообщения, которые Вы отправляете нам. Мы обрабатываем эти данные для связи с Вами, для ведения документации и для предъявления, рассмотрения или защиты судебных исков. Правовой основой для такой обработки выступают наши законные интересы, которые заключаются в том, чтобы отвечать на отправленные нам сообщения, вести записи для предъявления или защиты от судебных исков.

1.4. Дополнительные условия обработки

1.4.1. Мы не собираем чувствительные данные о вас. Чувствительные данные относятся к данным, которые включают подробную информацию о Вашей расе или этнической принадлежности, религиозных или философских убеждениях, сексуальной жизни, сексуальной ориентации, политических взглядах, членстве в профсоюзах, информацию о Вашем здоровье, а также генетические и биометрические данные. Мы не собираем информацию об уголовных судимостях и правонарушениях.

1.4.2. Если по закону мы обязаны собирать Персональные данные, которые Вы нам не предоставляете, мы не сможем исполнить договор (например, предоставить Вам Услуги). Если Вы не предоставите нам запрашиваемые данные, нам, возможно, придется отменить Ваш заказ или услугу, если нам придется это сделать, мы уведомим Вас об этом. Мы будем использовать Ваши персональные данные только в тех целях, для которых они были собраны, или в разумно совместимых целях, если это необходимо. Для получения дополнительной информации напишите нам по адресу aquell@yandex.ru.

1.4.3. Если нам потребуется использовать Ваши данные для новой, не имеющей ранее цели, мы сообщим Вам и объясним юридические основания для обработки. Мы можем обрабатывать Ваши Персональные данные без Вашего ведома или согласия, если это необходимо или разрешено законом.

1.4.4. Мы не используем автоматическое принятие решений или профайлинг.

2. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

2.1. Соблюдение права на конфиденциальность, и обработка Персональных данных выполняется в соответствии с положениями и правилами Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, известный как Общий Регламент о защите персональных данных (General Data Protection Regulation) (GDPR) для Пользователей и Посетителей, находящихся в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

2.2. Обработка Персональных данных выполняется в соответствии с положениями и правилами Закона Калифорнии о защите персональных данных потребителей (CCPA), Cal. Civ. Code § 1798.100 et seq. («CCPA») для Пользователей и Посетителей, находящихся в Калифорнии.

2.3. Обработка Персональных данных выполняется в соответствии с положениями и правилами Закона о защите данных 2018 года для Пользователей и Посетителей, находящихся в Великобритании.

2.4. Обработка Персональных данных выполняется в соответствии с положениями и правилами Lei Geral de Proteção de Dados («LGPD») для Пользователей и Посетителей, находящихся в Бразилии.

2.5. Мы обрабатываем Персональные данные как Обработчик и Контроллер, как определено в GDPR.

2.6. Нам может потребоваться передать Ваши Персональные данные третьим лицам, предоставляющим услуги. Если Ваши Персональные данные передаются за пределы Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), мы требуем наличия соответствующих мер безопасности.

2.7. Мы гарантируем, что у нас есть Соглашения об обработке данных с нашими Поставщиками услуг, что обеспечивает соблюдение GDPR и наших контрактов с ними, требуя от нас сохранения конфиденциальности Персональных данных. Вся передача данных внутри и за пределы ЕЭЗ осуществляется в соответствии с этими Соглашениями об обработке данных. Вся передача данных осуществляется в соответствии со строжайшими правилами безопасности.

2.8. Для получения более подробной информации о международной передаче информации нашим деловым партнерам, Поставщикам услуг и разработчикам за пределами ЕС/ЕЭЗ, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя данные, указанные в разделе «Свяжитесь с нами» ниже.

3. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Пользователь может просматривать, исправлять, обновлять, удалять или передавать свою личную информацию. Для этого свяжитесь с нами напрямую по адресу aquell@yandex.ru. Мы подтвердим Ваш запрос в течение 72 (семидесяти двух) часов и обработаем его быстро и в соответствии с требованиями закона.

3.2. Право доступа.

Пользователь может связаться с нами, чтобы получить информацию, обрабатываем ли мы его Персональные данные. Когда мы будем обрабатывать Персональные данные Пользователей, мы проинформируем Пользователя о том, какие категории Персональных данных мы обрабатываем в отношении него/нее, о целях обработки, категориях получателей, которым Персональные данные были или будут раскрыты, а также о предполагаемом сроке хранения или критерии для определения этого периода.

3.3. Право на отзыв согласия.

В случае, если наша обработка основана на согласии, предоставленном Пользователем, Пользователь может отозвать согласие в любое время, связавшись с нами. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, ответив на электронное письмо с указанием Вашего отзыва, и Ваши Персональные данные будут удалены через семьдесят два (72) часа. Отзыв согласия может привести к уменьшению возможностей использования наших Услуг.

3.4. Право на возражение.

В случае, если наша обработка основана на нашем законном интересе к ведению, поддержанию и развитию нашего бизнеса, любой Пользователь имеет право в любое время возразить против такой обработки. После этого мы больше не будем обрабатывать Персональные данные Пользователя, если только не для предоставления наших Услуг или если мы не приведем веские законные основания для нашей обработки, которые имеют приоритет над интересами, правами и свободами Пользователя или для судебных исков.

3.5. Право на ограничение обработки.

Пользователь имеет право потребовать от нас ограничения обработки его Персональных данных, как это предусмотрено применимым законодательством о защите данных, например чтобы позволить нам проверить точность Персональных данных после оспаривания их точности Пользователем или для предотвращения удаления нами Персональных данных, когда Персональные данные больше не нужны для целей обработки, но необходимы для юридических требований Пользователя или когда наша обработка является незаконной. Ограничение обработки может привести к уменьшению возможностей использования наших Услуг.

3.6. Право на переносимость данных.

Пользователь имеет право получать от нас свои Персональные данные в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате, и независимо передавать эти данные третьим лицам, если наша обработка основана на согласии пользователя и осуществляется автоматизированными средствами.

3.7. Для реализации любого из вышеупомянутых прав, Пользователь должен в первую очередь использовать функции, предлагаемые нашими Услугами. Однако, если таких функций недостаточно для реализации таких прав, Пользователь должен отправить нам электронное письмо на адрес, указанный ниже в разделе «Свяжитесь с нами», с содержанием: имени, адреса, номера телефона, адреса электронной почты и копией действительного доказательства идентичности. При необходимости мы можем запросить дополнительную информацию для подтверждения личности Пользователя. Мы оставляем за собой право отклонять необоснованно повторяющиеся, чрезмерные или явно необоснованные запросы.

3.8. Если Вы из Калифорнии и недовольны тем, как мы использовали Ваши Персональные данные, Вы имеете право подать жалобу в Министерство юстиции Калифорнии или в надзорный орган, если считаете, что мы нарушаем Ваши права. Вы можете связаться с Министерством юстиции Калифорнии через веб-сайт: https://www.oag.ca.gov/privacy/caloppa/complaint-form/privacy-notice.

3.9. Если Вы из Великобритании и возражаете против обработки Ваших данных, Вы можете подать жалобу в Офис Комиссара по информации: casework@ico.org.uk.

3.10. Если Вы из Бразилии, Вы можете подать жалобу в Национальное агентство по защите данных (ANPD) через официальные каналы.

4. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

4.1. Мы будем хранить Персональные данные, пока Вы пользуетесь нашими Услугами или продолжаете общаться с нашей службой поддержки. Ваша информация будет удалена, если Вы не общались со службой поддержки более двенадцати (12) месяцев.

4.2. При принятии решения о том, какое время следует хранить данные, мы смотрим на их количество, характер и конфиденциальность, потенциальный риск причинения вреда от несанкционированного использования или раскрытия, а также цели обработки, и могут ли они быть достигнуты другими средствами и требованиями законодательства.

4.3. Для целей налогообложения закон требует от нас хранить основную информацию о наших Пользователях (включая контактную, электронную почту, финансовые и транзакционные данные) в течение двенадцати (12) месяцев после того, как Пользователи перестали использовать наши Услуги.

4.4. В некоторых случаях мы можем делать анонимными Ваши Персональные данные в исследовательских или статистических целях, и в этом случае мы можем использовать эту информацию неопределенное время без дополнительного уведомления Вас.

4.5. Данные, собранные с целью аналитики, будут удалены через двенадцать (12) месяцев после сбора.

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1. Мы заботимся о безопасности Персональных данных. Мы применяем общепринятые отраслевые стандарты для защиты предоставленной нам информации во время передачи, и после ее получения. Мы поддерживаем технические, физические и административные меры безопасности для обеспечения разумной защиты Ваших Персональных данных. Когда мы или наши Поставщики Услуг обрабатываем Вашу информацию, мы обеспечиваем защиту Вашей информации от несанкционированного доступа, потери, манипуляции, фальсификации, уничтожения или несанкционированного раскрытия. Это делается с помощью соответствующих административных, технических и физических мер.

5.2. Мы всегда используем псевдоним для защиты Персональных данных, которые мы обрабатываем как Оператор.

5.3. Не существует 100% безопасного метода передачи данных через Интернет или способа хранения электронных документов. Поэтому мы не можем гарантировать абсолютную безопасность. Но мы делаем все возможное, чтобы передача данных была максимально безопасной.

5.4. Мы не обрабатываем какие-либо чувствительные данные и данные об уголовных преступлениях в виде Контроллера или Обработчика. Также мы не занимаемся профайлингом Персональных данных.

6. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

6.1. Мы нанимаем сторонние компании и частных лиц для работы нашего Веб-сайта («Поставщики услуг»), для предоставления Услуг от нашего имени, или для помощи в анализе использования Веб-сайта.

6.2. Третьи стороны имеют доступ к Вашим Персональным данным только для выполнения этих задач от нашего имени и обязаны не раскрывать и не использовать их для каких-либо других целей.

6.3. Аналитика. Мы можем использовать сторонних Поставщиков Услуг для мониторинга и анализа использования наших Услуг.

6.3.1. Google Analytics. Google Analytics — это служба веб-аналитики от Google, которая отслеживает и сообщает информацию о посещаемости веб-сайтов. Google использует собранные данные для отслеживания и контроля использования наших Услуг Эти данные передаются другим сервисам Google. Google может использовать собранные данные для использования контекстной и персонализации своей рекламы. Вы можете отказаться от того, чтобы Ваши действия в сервисе были доступны для Google Analytics, установив расширение. Расширение запрещает Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) передавать информацию об активности посещений в Google Analytics. Для большей информации о политике конфиденциальности Google посетите веб-страницу Политики Конфиденциальности и Условий Использования Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Ваши данные будут храниться в сети центров обработки данных Google. Google поддерживает географически распределенные центры обработки данных.

6.3.2. Яндекс.Метрика. Яндекс.Метрика — это сервис веб-аналитики от ООО «Яндекс» («Яндекс»). Яндекс использует собранные данные для отслеживания и изучения использования нашего Веб-сайта, для отчетов о его деятельности и передает их в другие сервисы Яндекса. Яндекс использует собранные данные для отслеживания и изучения использования нашего Веб-сайта, для подготовки отчетов о его деятельности и передачи их в другие сервисы Яндекса. Яндекс может использовать собранные Персональные данные для использования контекстной рекламы и персонализации рекламы в собственной рекламной сети. Подробнее о политике конфиденциальности Яндекс.Метрики Вы найдете в Политике конфиденциальности https://yandex.ru/legal/confidential/11042018/index.html. Ваши данные будут храниться в сети дата-центров Яндекса в России.

6.4. Хостинг-провайдеры

6.4.1. DDoS-Guard — это хостинг-провайдер. Он предоставляет аренду серверов и сопутствующие услуги. Для получения дополнительной информации о Политике конфиденциальности DDoS-Guard перейдите по адресу: https://ddos-guard.ru/ Ваши данные будут храниться в сети дата-центров DDoS-Guard в России.

6.5. Оплата.

Мы предоставляем платные Услуги в рамках Веб-сайта. В этом случае мы используем сторонние сервисы для обработки платежей (например, платежные системы). Мы не будем хранить или собирать данные Вашей платежной карты. Эту информацию Вы предоставляете напрямую нашим сторонним платежным системам. Использование Ваших Персональных данных регулируется их Политикой конфиденциальности. Такие платежные системы придерживаются стандартов PCI-DSS, которые находятся под управлением Совета по стандартам безопасности PCI. Эта организация была учреждена международными платежными системами Visa, Mastercard, American Express и Discover. Требования PCI-DSS обеспечивают безопасную обработку платежной информации.

6.6. Платежные системы, с которыми мы работаем:

6.6.1. Prodamus. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://prodamus.ru/

6.6.2. Payselection. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://payselection.com/

6.6.3. B2Pay. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://b2pay.io/

6.6.4. Overpay. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://overpay.io/

6.6.5. Betatransfer. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://betatransfer.io/en/

6.6.6. Stripe. Для получения дополнительной информации Вы можете перейти по адресу: https://stripe.com/

6.7. Для получения полного списка Поставщиков Услуг свяжитесь с нами.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ

7.1. Мы не предоставляем Услуги детям. Пользователи, использующие наши Услуги, должны быть совершеннолетними в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Наши Веб-сайт и Услуги не предназначены для лиц не достигших 13 лет. Несовершеннолетние могут использовать наш Веб-сайт только с помощью одного из родителей или опекуна. Ни при каких обстоятельствах не могут пользоваться Веб-сайтом лица не достигшие 13 лет.

7.3. Мы сознательно не обрабатываем данные резидентов ЕС в возрасте до 16 лет без согласия родителей. Если нам станет известно, что мы собрали данные от резидента ЕС в возрасте до 16 лет без согласия родителей, мы предпримем разумные способы для удаления Персональных данных как можно быстрее.

7.4. Мы собираем данные о Пользователях без подтверждения их возраста. Мы не предполагаем, что некоторые из Пользователей будут детьми.

7.5. Пользователи не должны предоставлять нам Персональные данные детей.

8. ПРИМЕНИМОСТЬ

8.1. Данная Политика конфиденциальности применима к нашему Веб-сайту. Наш Веб-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты. После перенаправления на другой веб-сайт настоящая Политика конфиденциальности не применяется.

9. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ

9.1. Мы предполагаем, что Вы внимательно прочитали этот документ и согласны с его содержанием. Если Вы не согласны с настоящей Политикой конфиденциальности, Вам следует воздержаться от использования нашего Веб-сайта.

10.1. Возможно, нам придется передать Персональные данные Пользователей другим сторонам, таким как:

Поставщики услуг, предоставляющие услуги IT и системного администрирования.

Государственные органы, которые требуют от нас отчетности о деятельности по обработке.

Третьи стороны, которым мы продаем, передаем или с которыми происходит слияние частей нашего бизнеса или наших активов.

10.2. Мы требуем, чтобы все третьи стороны, которым мы передаем Ваши данные, уважали безопасность Ваших Персональных данных и обращались с ними в соответствии с законом. Мы разрешаем таким третьим лицам обрабатывать Ваши Персональные данные только для определенных целей и в соответствии с нашими инструкциями.

11. ОБНОВЛЕНИЯ

11.1. Время от времени мы можем обновлять настоящую Политику конфиденциальности, поэтому мы рекомендуем Вам чаще ее просматривать, чтобы Вы всегда знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и с кем делимся.

12. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

12.1. Если у Вас возникли вопросы касательно работы Веб-сайта или Ваших отношений с этим сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу aquell@yandex.ru.

Индивидуальный предприниматель Авсиевич Кирилл Дмитриевич

ОГРНИП: 320246800068619

ИНН: 245802021100