Чит Phoenix для игры Stalcraft (Феникс Сталкрафт)
Информация о чите
Мы с радостью представляем вам нашу последнюю разработку - чит Phoenix для игры Stalcraft. Данный продукт прошел через длительный процесс разработки и тестирования и наконец-то вышел в релиз. В данный момент внутри вас ждёт ESP (WH) в виде боксов для отображения игроков, мобов, и артефактов. Также чит адаптирован под отображение объектов из текущего игрового события, что позволит вам нафармить много ценного лута! Данное ПО отлично оптимизировано, работает со всеми клиентами игры, в любом режиме экрана, поддерживает сервера любых регионов: RU, EU, SEA и тд. Кроме того, имеется StreamProof, поэтому если вы будете вести запись/трансляцию окна игры, то чит будет скрыт для ваших зрителей. Фокус во время разработки был сделан не безопасности, поэтому мы надеемся, что наш продукт сохранит статус Undetected максимально долго. Если вам нужен рабочий и безопасный чит для Сталкрафт - выбирайте Феникс. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, VK Play, EXBO Launcher
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Функции Phoenix Hack Stalcraft
- Player ESP - показывать игроков с помощью ESP (Боксы)
- Mob ESP - показывать мобов с помощью ВХ в виде боксов (коробок)
- Artifact ESP - есп для отображения расположения Артефактов
- Event Loot ESP - ящики с лутом из текущего ивента
- Event Zombie ESP - мобы зомби из игрового события
- Event Shopot ESP - показывать расположение NPC "Шепот"
- Custom Colors - позволяет выбрать цвета для элементов ESP на свой вкус
- StreamProof - чит Phoenix для Сталкрафт не видно на записи экрана, если вы будете записывать или стримить именно окно игры