Чит Phoenix для игры Stalcraft (Феникс Сталкрафт)

Информация о чите

Мы с радостью представляем вам нашу последнюю разработку - чит Phoenix для игры Stalcraft. Данный продукт прошел через длительный процесс разработки и тестирования и наконец-то вышел в релиз. В данный момент внутри вас ждёт ESP (WH) в виде боксов для отображения игроков, мобов, и артефактов. Также чит адаптирован под отображение объектов из текущего игрового события, что позволит вам нафармить много ценного лута! Данное ПО отлично оптимизировано, работает со всеми клиентами игры, в любом режиме экрана, поддерживает сервера любых регионов: RU, EU, SEA и тд. Кроме того, имеется StreamProof, поэтому если вы будете вести запись/трансляцию окна игры, то чит будет скрыт для ваших зрителей. Фокус во время разработки был сделан не безопасности, поэтому мы надеемся, что наш продукт сохранит статус Undetected максимально долго. Если вам нужен рабочий и безопасный чит для Сталкрафт - выбирайте Феникс. Удачи!