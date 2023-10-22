Как запустить чит EFT Secret? Что делать если чит Secret не запускается

На данной странице размещена инструкция по запуску этого чита для Escape From Tarkov.

Как скачать и запустить чит Secret для EFT

  1. После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер для запуска чита Secret по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
  3. Зайдите в игру без чита установите "Borderless" режим экрана.
  4. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
  6. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
  7. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет".
  8. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру.
  9. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит Secret для ЕФТ успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать.
Клавиша для вызова меню - Insert.
Также процесс запуска Secret представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита Secret

Что делать, если Secret чит не запускается?

  • Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
  • Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
    1. лол скрипт
    2. лига легенд скрипт
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Secter работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
  • Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
  • В настройках игры рекомендуется отключить сглаживание, чтобы ESP работал более плавно и не дёргался.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.

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