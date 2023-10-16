EFT Sky Чит - Как скачать и запустить ВХ для ЕФТ

На данной странице размещена инструкция по запуску этого чита для Escape From Tarkov.

Как скачать и запустить чит Sky для EFT

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска чита Sky по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ. Зайдите в игру без чита установите "Borderless" режим экрана. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит Sky для ЕФТ успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать.

Меню чита всегда активно, взаимодействие с ним производится с помощью курсора мыши.Также процесс запуска Sky представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита Sky

Что делать, если Sky Hack не запускается?

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Sky работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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