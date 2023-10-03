На данной странице размещена инструкция к читу Pixel Perfect для Rust.
Как скачать и запустить чит Pixel Perfect для Rust?
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Перед загрузкой и запуском чита рекомендуется отключить антивирус и защитник Windows(Защиту в Реальном времени).
- Скачайте лоадер софта по этой ссылке .
- Поместите скачанный файл на флешку. Флешка должна быть форматирована в формат FAT-32.
- Запускайте лоадер с флешки и регистрируйтесь. Если у вас уже есть аккаунт, то просто войдите в него.
- Введите свой ключ в поле "License Key" и нажмите на кнопку "Activate Key".
- После активации ключа у вас появится Rust в списке слева. Выбирайте Rust и жмите на кнопку "Inject".
- Чит спросит вас, готовы ли вы к запуску. Если вы передумали, то сейчас можно остановить процесс. Если не передумали, то жмём "ОК".
- Появится черное окно, ждём окончания загрузки в нём.
- Чит предложит вам использовать встроенный спуфер. Если вам нужен спуфер, то жмите "Да".
- Когда черное окно исчезает - вытаскивайте флешку и запускайте игру.
- После загрузки игры нужно нажать Insert для инжекта чита. Меню появится автоматически. Чит Pixel Perfect успешно запущен.
Что делать, если чит Pixel Perfect не запускается?
- Если во время инжекта появляется ошибка с кодом "error 0x0000365", то это означает, что что-то препятствует запуску чита:
- Отключите все антивирусы на вашем ПК, а также защитник Windows(именно защиту в реальном времени);
- Удалите Riot Vanguard(Античит Valorant), Faceit Anticheat. Античиты нужно удалять именно через "Установка и удаление программ", удаление ярлыка/папки не поможет.
- Если при запуске появляется ошибка "error: 0xc01c0013", то необходимо скачать и запустить от имени администратора этот файл.
Видео с запуском и демонстрацией Pixel Perfect для Rust:
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