На данной странице размещена инструкция к читу Pixel Perfect для Rust.

Как скачать и запустить чит Pixel Perfect для Rust?

После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита). Перед загрузкой и запуском чита рекомендуется отключить антивирус и защитник Windows(Защиту в Реальном времени). Скачайте лоадер софта по этой ссылке . Поместите скачанный файл на флешку. Флешка должна быть форматирована в формат FAT-32. Запускайте лоадер с флешки и регистрируйтесь. Если у вас уже есть аккаунт, то просто войдите в него. Введите свой ключ в поле "License Key" и нажмите на кнопку "Activate Key". После активации ключа у вас появится Rust в списке слева. Выбирайте Rust и жмите на кнопку "Inject". Чит спросит вас, готовы ли вы к запуску. Если вы передумали, то сейчас можно остановить процесс. Если не передумали, то жмём "ОК". Появится черное окно, ждём окончания загрузки в нём. Чит предложит вам использовать встроенный спуфер. Если вам нужен спуфер, то жмите "Да". Когда черное окно исчезает - вытаскивайте флешку и запускайте игру. После загрузки игры нужно нажать Insert для инжекта чита. Меню появится автоматически. Чит Pixel Perfect успешно запущен.

Что делать, если чит Pixel Perfect не запускается?

В чите присутствует два меню. Обычное меню открывается/закрывается клавишей Insert. Второе меню встроено в настройки самой игры Rust. Нажимаете "ESC" и заходите в "Options"(Настройки).

Если во время инжекта появляется ошибка с кодом "error 0x0000365", то это означает, что что-то препятствует запуску чита: Отключите все антивирусы на вашем ПК, а также защитник Windows(именно защиту в реальном времени); Удалите Riot Vanguard(Античит Valorant), Faceit Anticheat. Античиты нужно удалять именно через "Установка и удаление программ", удаление ярлыка/папки не поможет.

Если при запуске появляется ошибка "error: 0xc01c0013", то необходимо скачать и запустить от имени администратора этот файл.

Видео с запуском и демонстрацией Pixel Perfect для Rust:

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