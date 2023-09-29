Инструкция к Читу для CS2

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта для кс2.

Как скачать и запустить приватный чит для КС2?

После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Looking for the game process" в появившемся окошке, нужно будет запускать игру. Также процесс запуска показан на видео ниже.

Что делать, если софт для Counter-Strike 2 не работает?

Меню чита вызывается и скрывается клавишей

Самой распространённой ошибкой является включенный антивирус. Полностью отключите Защитник Windows(Защиту в реальном времени) и все другие антивирусные программы на вашем ПК.

Античиты FaceIT и Riot Vanguard также препятствуют работе софта. Удалите Faceit Anticheat и Riot Vanguard(античит Валорант) через "Установка и Удаление Программ". Простое удаление ярлыка или папки не поможет.

Также для работы именно этого продукта необходим включенный Оверлей Steam. Steam -> Настройки -> В игре -> Включить оверлей Steam в игре.

Как запустить CS2 чит без флешки?

Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount" по данной ссылке.

