Инструкция к Читу для CS2

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного софта для кс2.
Как скачать и запустить приватный чит для КС2?
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке.
- Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.
- Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
- После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.
- Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.
- Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".
- Когда увидим надпись "Looking for the game process" в появившемся окошке, нужно будет запускать игру. Также процесс запуска показан на видео ниже.
Что делать, если софт для Counter-Strike 2 не работает?
- Самой распространённой ошибкой является включенный антивирус. Полностью отключите Защитник Windows(Защиту в реальном времени) и все другие антивирусные программы на вашем ПК.
- Античиты FaceIT и Riot Vanguard также препятствуют работе софта. Удалите Faceit Anticheat и Riot Vanguard(античит Валорант) через "Установка и Удаление Программ". Простое удаление ярлыка или папки не поможет.
- Также для работы именно этого продукта необходим включенный Оверлей Steam. Steam -> Настройки -> В игре -> Включить оверлей Steam в игре.
Как запустить CS2 чит без флешки?
Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount"
по данной ссылке.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!