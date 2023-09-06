Как скачать и запустить читы для Project Nova(OG Fortnite)

На данной странице расположена инструкция для этого чита для Fortnte(Project Nova).
Как скачать и запустить чит для Project Nova Фортнайт?
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер в поле "Insert your license key" и кликните по кнопке "Enter".
- Перед вами появится окно с информацией о доступных вам приложениях, их статусе и оставшемся времени.
- Выбирайте Nova и жмите "Load Software".
- Появится черное окно, которое попросит вас запустить игру. Запускайте игру, черное окно оставьте открытым.
- Когда игра полностью загрузится, сверните игру и нажмите клавишу Enter в черном окошке.
- Если появится меню, то чит успешно запущен. Меню вызывается/скрывается клавишей Insert.
Видео с запуском и демонстрацией чита для Nova Project:
Что делать, если чит для Project Nova не работает?
- Самой распространённой причиной возникновения проблем является включенный защитник Windows. Отключите Защитник Windows(именно защиту в реальном времени) и попробуйте проделать всё заново.
- Также следует отключить все прочие антивирусы на вашем ПК. Антивирусные программы препятствуют корректной работе любых читов.
- Если у вас крашится игра при запуске с читом, то попробуйте запустить игру без чита. Если игры будет крашиться даже без чита, значит чит не является причиной краша.
- Для корректной работы игры и чита установите эти пакеты Microsoft.
Как скачать Project Nova? Как поиграть в Project Nova Фортнайт?
- Скачайте установщик Nova Project по этой ссылке.
- Запускайте загруженный файл и установите Launcher Nova.
- Для регистрации в лаунчере необходимо зайти в Discord Сервер Nova и зарегистрироваться на канале "Bot Commands". Используйте команду /create для регистрации.
- После регистрации запускайте лаунчер и авторизуйтесь в нём.
- Установите Build 7.40 в отдельную папку в корневой папке любого диска.
- После завершения загрузки и установки вы сможете играть в старый фортнайт!
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