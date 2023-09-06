Как скачать и запустить читы для Project Nova(OG Fortnite)

На данной странице расположена инструкция для этого чита для Fortnte(Project Nova).

Как скачать и запустить чит для Project Nova Фортнайт?

После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке . Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер в поле "Insert your license key" и кликните по кнопке "Enter". Перед вами появится окно с информацией о доступных вам приложениях, их статусе и оставшемся времени. Выбирайте Nova и жмите "Load Software". Появится черное окно, которое попросит вас запустить игру. Запускайте игру, черное окно оставьте открытым. Когда игра полностью загрузится, сверните игру и нажмите клавишу Enter в черном окошке. Если появится меню, то чит успешно запущен. Меню вызывается/скрывается клавишей Insert.

Видео с запуском и демонстрацией чита для Nova Project:

Что делать, если чит для Project Nova не работает?

Самой распространённой причиной возникновения проблем является включенный защитник Windows. Отключите Защитник Windows(именно защиту в реальном времени) и попробуйте проделать всё заново.

Также следует отключить все прочие антивирусы на вашем ПК. Антивирусные программы препятствуют корректной работе любых читов.

Если у вас крашится игра при запуске с читом, то попробуйте запустить игру без чита. Если игры будет крашиться даже без чита, значит чит не является причиной краша.

Для корректной работы игры и чита установите эти пакеты Microsoft.

Как скачать Project Nova? Как поиграть в Project Nova Фортнайт?

Скачайте установщик Nova Project по этой ссылке. Запускайте загруженный файл и установите Launcher Nova. Для регистрации в лаунчере необходимо зайти в Discord Сервер Nova и зарегистрироваться на канале "Bot Commands". Используйте команду /create для регистрации.

После регистрации запускайте лаунчер и авторизуйтесь в нём. Установите Build 7.40 в отдельную папку в корневой папке любого диска. После завершения загрузки и установки вы сможете играть в старый фортнайт!

Также процесс регистрации и установки показан на этом видео:

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!