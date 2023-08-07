Как пользоваться Chams++ для EFT и EFT Arena? Что делать если Chams++ не работают.

На данной странице размещена инструкция по запуску этого чита для Escape From Tarkov и EFT Arena.
Как скачать и запустить чит Chams++ для EFT и Arena
- После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Скачайте лоадер для запуска Chams++ по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
- Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
- После небольшой загрузки перед вами появится окно с настройками чита. Выставите удобные для себя настройки и закройте его.
- После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру.
- Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит Chams++ успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Видео с запуском и демонстрацией работы Chams++ в EFT
Видео с запуском и демонстрацией работы Chams++ в EFT Arena
Что делать, если Chams++ не запускается?
- Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
- Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Chams++ работает только сWindows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
- Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!