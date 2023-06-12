Руководство по приватному ВХ для R6S

На данной странице расположена инструкция по использованию данного софта.
Как скачать и запустить чит для радуги?
Подготовка к запуску софта:
- Перед загрузкой чита обязательно отключите антивирус и защитник Windows(Именно защиту в реальном времени).
- Также читу понадобится OBS. Скачать OBS нужной версии можно по данной ссылке.
- Рекомендуем сначала запустить OBS и игру без чита и добавить игру в OBS. Для этого во вкладке "Источники" в OBS нажимаем "+" и выбираем "Захват игры". Далее выбираем "Создать новую", потом "Захват окна" и выбираем "RainbowSixSiege.exe".
- Кроме того, для работы чита понадобится включенный Discord Overlay. Скачайте и установите Discord с официального сайта, если он не установлен на вашем ПК. Далее заходим в "Настройки", затем в "Игровой оверлей" и ползунок "Включить игровой оверлей" должен быть активен.
Порядок запуска чита для R6S:
- Если вы проделали все действия указанные выше, то теперь вы готовы переходить к загрузке и запуску софта.
- Скачайте файлы чита по данной ссылке и извлеките их в отдельную папку.
- Запускайте loader.exe и вводите туда ключ полученный после оплаты.
- Запускайте OBS(Если он закрыт).
- Теперь можно запускать игру. Когда игра полностью загрузится, нажмите F2 в главном меню для инжекта чита.
- Чит успешно запущен, чамсы должны будут отобразиться на вашем персонаже в главном меню игры.
Видео показывающее запуск и работу чита для R6S:
Что делать, если чит для радуги не работает?
- Если при запуске вы увидите ошибку 603(error 603) или vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows
Скриншот ошибки(Нажмите чтобы открыть)
- Коды ошибок 9A, 22: Удалить Faceit Anti-Cheat (если есть), Выключить Windows Defender, Выключить Брандмауэр, Удалить все анти-вирусы, Переустановить пакеты VC++.
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