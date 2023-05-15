Инструкция к Phoenix Spoofer [Apex/Rust/R6S/DBD/Hunt/PUBG]

Как правильно активировать и запустить Phoenix Spoofer?
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации подписки на Phoenix Spoofer.
- Необходимо перейти на Официальный сайт сообщества Phoenix и зарегистрироваться используя полученный после покупки ключ.
- Если у вас уже есть аккаунт в сообществе Phoenix, то вам необходимо войти в него, а после перейти в Мои Приложения. Далее жмём "Добавить приложение" и вставляем туда ключ.
- После активации ключа спуфер появится у вас во вкладке Мои Приложения.
- Для загрузки Phoenix Spoofer жмём на кнопку "Загрузить" под картинкой с надписью HWID Spoofer.
- Теперь запускайте скачанный файл от имени администратора.
- Перед вами появится окно Phoenix Spoofer. Для того чтобы спуфнуться необходимо нажать любую клавишу в этом окне.
- После нажатия клавиши будет запущен процесс подмены данных. Это может занять несколько минут.
- В случае успешной подмены данных приложение Феникс Спуфер закроется и издаст звуковой сигнал.
- Если вы услышали громкий звук БИП и увидели соответствующее сообщение в окне спуфера, то значит все данные подменились и вы можете смело заходить в игру.
Дополнительные рекомендации по использованию Phoenix Spoofer:
- Если вы используете Phoenix Spoofer в комбинации с каким-либо читом, то всегда сначала открывайте лоадер своего чита, авторизуйтесь там, и только потом запускайте приложение Phoenix Spoofer. Если вы запустите лоадер чита и активируете ключ после того как спуфнетесь, то ваш ключ будет привязан к подменённым данным ПК и вам придётся запрашивать сброс или покупать новый ключ. При использовании спуфера Феникс данные вашего ПК вернутся на прежние значения после перезагрузки, поэтому активировать все ключи надо именно на оригинальном железе.
- Данный спуфер не спуфает навсегда, данные вашего железа подменяются ровно до следующей перезагрузки ПК. Поэтому вам придётся запускать Phoenix Spoofer каждый раз перед игрой.
- Также рекомендуем пользоваться чекером, чтобы проверять, подменил спуфер ли ваши данные или нет. Скачать файл чекера можно по этой ссылке. Запускаете чекер перед спуфером, после того как спуфер издаст звуковой сигнал и закроется нажмите в чекере Enter, чтобы проверить, изменились данные или нет.
Что делать, если Феникс Спуфер не работает?Ниже приведён список распространённых проблем и ошибок, которые могут возникнуть при использовании Phoenix Spoofer.
- Для загрузки и корректной работы Phoenix Spoofer требуется отключить Защитник Windows и все антивирусы на вашем ПК. Антивирусные программы могут как не препятствовать загрузке спуфера, так и не давать ему корректно работать.
- Настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows, используя программу Defender Control, только так можно гарантировать 100% отключение защитник Windows. Скачать Defender Control можно по этой ссылке .
- Также для правильной работы Спуфера и большинства читов следует отключить UAC. Для этого необходимо в поиске Windows ввести UAC, открыть "Изменение параметров контроля учетных записей" и поместить ползунок в самое нижнее положение.
- Кроме того, у вас на ПК должны быть установлены правильные время и дата. Зайдите в настройки времени и даты синхронизируйте время и дату с сетью. Некорректные время и дата могут вызвать сбой при запуске спуфера.
- Если Phoenix Spoofer выдаёт вам "Ошибка инициализации", то это может быть вызвано следующими причинами: запуск с другого ПК, некорректные время и дата на вашем ПК, кончилась подписка. Для уточнения деталей по поводу этой ошибки стоит обращаться в нашу тех. поддержку на форуме. или в других каналах связи.
- Препятствовать работе Phoenix Spoofer могут установленные на вашем ПК Античиты: FaceIT Anti-Cheat, Riot Vanguard, ESEA. Необходимо удалить эти античиты через "Установка и Удаление программ".
С какими играми совместим Phoenix Spoofer:
- Apex Legends(Steam, EA Game APP).
- Rust(Steam).
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege(R6S)(Steam, UPlay, Epic Games).
- Dead By Daylight(DBD)(Steam, Epic Games).
- Hunt: Showdown(Steam).
- The Cycle: Frontier(Steam, Epic Games).
- PUBG(PUBG: Battlegrounds).
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