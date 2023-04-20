Гайд по читу для Will To Live Online

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Will To Live Online.


  1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер по данной ссылке.
  3. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.
  4. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
  5. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.
  6. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.
  7. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheese".
  8. Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.
Также процесс запуска показан на видео ниже.
  • F7 - отключает и включает меню чита
  • DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.
  • Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.

Запуск чита для Will To Live Online без флешки

Для запуска без флешки вам необходимо скачать и установить "OSFmount" по данной ссылке.
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