Гайд по читу для Will To Live Online

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Will To Live Online.
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер по данной ссылке.
- Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.
- Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
- После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.
- Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.
- Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheese".
- Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.
- F7 - отключает и включает меню чита
- DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.
- Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.
Запуск чита для Will To Live Online без флешкиДля запуска без флешки вам необходимо скачать и установить "OSFmount" по данной ссылке.
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