Гайд по читу для Will To Live Online

На данной странице представлена инструкция по запуску и активации чита для Will To Live Online.

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер по данной ссылке. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheese". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

F7 - отключает и включает меню чита

DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.

Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.

Также процесс запуска показан на видео ниже.

Запуск чита для Will To Live Online без флешки