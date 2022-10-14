Приватный Макрос Феникс для КСГО - Как скачать и использовать

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску Phoenix для Counter-Strike: Global Offensive.

Как запустить макросы для КСГО:

После оплаты товара вы получаете ключ активации для Phoenix CS:GO Macros. Далее вам будет необходимо скачать лоадер для наших макросов по данной ссылке . Для загрузки макроса понадобится ввести свой ключ. Перед запуском программы необходимо убедиться, что все антивирусы отключены. Если даже у вас нет антивируса, то вам необходимо отключить защитник Windows(Защиту в реальном времени). Отключение защитника Windows( Нажать сюда для открытия ) Теперь, когда все антивирусные программы выключены, вы можете запускать программу. После успешного запуска перед вами появится меню Феникс. Теперь вы также можете запускать игру, макросы будут работать. Игра обязательно должна быть запущена в режиме "Полноэкранный в окне"(В Окне без рамки, Borderless), иначе могут возникнуть проблемы при использовании.

Вот так будет выглядеть меню программы, если она корректно запустилась:



Автоматическое определение оружия у вас в руках работает когда вы жмёте клавиши переключения оружия(1, 2).Для корректной работы антиотдачи нужно поставить сенсу в макросе(Sensitivity) такую же как у вас стоит в игре.

Видео с запуском и демонстрацией некоторых функций макроса:

Если у вас возникли проблемы при запуске или использовании Феникса:

Убедитесь, что все антивирусы и Защитник Windows выключены;

Если вы хотите использовать наш софт со спуфером, то всегда запускайте спуфер после макроса, т.к макрос привязывается к данным вашего ПК, а спуфер меняет их;

Если меню программы зависает, то ещё раз убедитесь, что у вас включен Borderless режим экрана в Апексе;

Программа работает только на Windows 10 и Windows 11, поэтому если у вас Windows 7, Windows 8 или какая-то ещё другая OC, то у вас не получится воспользоваться нашим макросом.

На вашем ПК не должно быть Process Hacker и подобных debug программ. Вам придётся полностью удалить их, чтобы макрос запустился.