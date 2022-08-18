Чит для Хэлл Лэт Луз - Как скачать и запустить

Гайд Как правильно запустить софт для HLL:
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
- После появления "If Game Initialized - Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.
- Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter. Вы увидите сообщение Succsess и окно лоадера закроется.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Клавиша для активации Speedhack - LeftAlt(Левый Альт).
Если возникнут проблемы с запуском чита, то проверьте следующие пункты:
- Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
- Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).
- Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.
- Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant) используя "Установка и удаление программ".
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20 H1, 20 H2, 21 H1, 21H2]. Более старые версии Windows 10 , а также более новая Windows 11 не поддерживаются программой.
- Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.
Видео с запуском и демонстрацией работы мультихака для Hell Let Loose:
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