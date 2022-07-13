Инструкция по запуску и использованию чита для Genshin Impact от Wh-Satano

Как запустить чит для Геншин Импакт:

  1. После успешной оплаты покупки вы получаете ключ активации для чита.
  2. Для начала нужно подготовиться к загрузке и запуску софта:
    • Отключите все антивирусы и Защитник Windows(Защиту в реальном времени);
    • Через "Установка и удаление Программ" удалите Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Valorant);
    • Отключите фильтр Smart Screen;
    • Убедитесь, что у вас Windows 10 или Windows 11, на других операционных системах наш чит для Genshin Impact не работает.
  3. Теперь можно переходить к загрузке и запуску. Скачиваем лоадер чита в личном кабинете по этой ссылке . Для того чтобы скачать лоадер чита необходимо ввести свой ключ активации.

Первый запуск чита:

  1. Переходим в C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game. Далее нужно удалить HoYoKProtect.sys и mhypbase.dll
  2. Затем перенесите файлы из данного архива в папку с игрой
  3. Запустите файл "NewLoader", Выберете Genshin_Impact, а после нажмите "Load Cheats";
  4. Дождитесь появления надписи "Waiting.." и нажмите "OK" подождите прогрузи консоли;
  5. Далее появится надпись "Successfully", нажмите "OK";
  6. В появившемся окне нажмите F1, после откроется программа в которой нужно нажать "ОК";
    • Далее нажмите "Далее"
    • Далее "Отклонить"
    • Еще раз "Отклонить"
    • Снять галочку с "Launch the application on exit"
    • Далее "Завершить"
  7. Снова перейдите в консоль и нажмите F2;
  8. Выберите путь до игры пример: "C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game\GenshinImpact.exe";
  9. Зайдите в игру, вернитесь в консоль и нажмите F3 и дождитесь появления меню и закройте консоль;
  10. Зайдите в меню чита и нажмите "Attach". В появившемся окне Выберите процесс игры и нажмите "ок";
  11. Приятной игры.

Инструкция при втором запуске чита:

  1. Запустите файл "NewLoader", Выберете Genshin_Impact, а после нажмите "Load Cheats";
  2. Дождитесь появления надписи "Waiting.." и нажмите "OK" подождите прогрузи консоли;
  3. Далее появится надпись "Successfully", нажмите "OK";
  4. В появившемся окне нажмит F2;
  5. Выберите путь до игры пример: "C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game\GenshinImpact.exe";
  6. Зайдите в игру с помощью exe файла в папке с игрой, вернитесь в консоль и нажмите F3 и дождитесь появления меню и закройте консоль;
  7. Зайдите в меню чита и нажмите "Attach". В появившемся окне Выберите процесс игры и нажмите "ок";
  8. Приятной игры.

Обратите внимание на статус функций:

  • Зеленым - отмечены самые безопасные функции;
  • Желтым - функции "среднего" риска;
  • Красным - рейдж функции с повышенным риском.
геншин чит

Видео с читом на Геншин:


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