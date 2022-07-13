Инструкция по запуску и использованию чита для Genshin Impact от Wh-Satano

Как запустить чит для Геншин Импакт:
- После успешной оплаты покупки вы получаете ключ активации для чита.
- Для начала нужно подготовиться к загрузке и запуску софта:
- Отключите все антивирусы и Защитник Windows(Защиту в реальном времени);
- Через "Установка и удаление Программ" удалите Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Valorant);
- Отключите фильтр Smart Screen;
- Убедитесь, что у вас Windows 10 или Windows 11, на других операционных системах наш чит для Genshin Impact не работает.
- Теперь можно переходить к загрузке и запуску. Скачиваем лоадер чита в личном кабинете по этой ссылке . Для того чтобы скачать лоадер чита необходимо ввести свой ключ активации.
Первый запуск чита:
- Переходим в C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game. Далее нужно удалить HoYoKProtect.sys и mhypbase.dll
- Затем перенесите файлы из данного архива в папку с игрой
- Запустите файл "NewLoader", Выберете Genshin_Impact, а после нажмите "Load Cheats";
- Дождитесь появления надписи "Waiting.." и нажмите "OK" подождите прогрузи консоли;
- Далее появится надпись "Successfully", нажмите "OK";
- В появившемся окне нажмите F1, после откроется программа в которой нужно нажать "ОК";
- Далее нажмите "Далее"
- Далее "Отклонить"
- Еще раз "Отклонить"
- Снять галочку с "Launch the application on exit"
- Далее "Завершить"
- Снова перейдите в консоль и нажмите F2;
- Выберите путь до игры пример: "C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game\GenshinImpact.exe";
- Зайдите в игру, вернитесь в консоль и нажмите F3 и дождитесь появления меню и закройте консоль;
- Зайдите в меню чита и нажмите "Attach". В появившемся окне Выберите процесс игры и нажмите "ок";
- Приятной игры.
Инструкция при втором запуске чита:
- Запустите файл "NewLoader", Выберете Genshin_Impact, а после нажмите "Load Cheats";
- Дождитесь появления надписи "Waiting.." и нажмите "OK" подождите прогрузи консоли;
- Далее появится надпись "Successfully", нажмите "OK";
- В появившемся окне нажмит F2;
- Выберите путь до игры пример: "C:\Program Files\Genshin Impact\Genshin Impact game\GenshinImpact.exe";
- Зайдите в игру с помощью exe файла в папке с игрой, вернитесь в консоль и нажмите F3 и дождитесь появления меню и закройте консоль;
- Зайдите в меню чита и нажмите "Attach". В появившемся окне Выберите процесс игры и нажмите "ок";
- Приятной игры.
Обратите внимание на статус функций:
- Зеленым - отмечены самые безопасные функции;
- Желтым - функции "среднего" риска;
- Красным - рейдж функции с повышенным риском.
Видео с читом на Геншин:
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