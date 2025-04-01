Инструкция по использованию Wh-Satano Valorant TriggerBot (Гайд)

Valorant

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску Wh-Satano Valorant Trigger Bot.

Инструкция

Пошаговый гайд по запуску и использованию софта:

  1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на софт, ссылку на лоадер и ссылку на данную инструкцию.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "В развёрнутом окне" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
  3. Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Для загрузки понадобится ввести свой ключ.
  4. Запустите лоадер от имени администратора. На момент запуска лоадера игра обязательно должна быть закрыта.
  5. В открывшемся окне введите ключ и нажмите "Enter". Может потребоваться повторный ввод ключа.
  6. После появления окна настроек триггера - запускайте игру.
  7. Триггер бот успешно запущен.

Видео с демонстрацией настроек

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