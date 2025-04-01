Инструкция по использованию Wh-Satano Valorant TriggerBot (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску Wh-Satano Valorant Trigger Bot.
Инструкция
Пошаговый гайд по запуску и использованию софта:
- После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на софт, ссылку на лоадер и ссылку на данную инструкцию.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "В развёрнутом окне" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Для загрузки понадобится ввести свой ключ.
- Запустите лоадер от имени администратора. На момент запуска лоадера игра обязательно должна быть закрыта.
- В открывшемся окне введите ключ и нажмите "Enter". Может потребоваться повторный ввод ключа.
- После появления окна настроек триггера - запускайте игру.
- Триггер бот успешно запущен.
Видео с демонстрацией настроек
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