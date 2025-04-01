Инструкция по использованию Wh-Satano Valorant TriggerBot (Гайд)

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску Wh-Satano Valorant Trigger Bot.

Инструкция

Пошаговый гайд по запуску и использованию софта:

После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на софт, ссылку на лоадер и ссылку на данную инструкцию. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "В развёрнутом окне" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Для загрузки понадобится ввести свой ключ. Запустите лоадер от имени администратора. На момент запуска лоадера игра обязательно должна быть закрыта. В открывшемся окне введите ключ и нажмите "Enter". Может потребоваться повторный ввод ключа. После появления окна настроек триггера - запускайте игру. Триггер бот успешно запущен.

Видео с демонстрацией настроек

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Valorant.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!