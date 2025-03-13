Гайд по использованию софта Blaze для EFT

На этой сранице находится инструкция для чита Blaze для EFT.

Как правильно скачать и запустить?

Пошаговая инструкция по запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к софту. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum. Скачайте лоадер по этой ссылке. Запустите лоадер чита от имени администратора. Перед вами появятся опции для регистрации и авторизации: Сначала создайте аккаунт, для этого нужно выбрать "I dont have an account". Введите 2 в строку ввода и нажмите Enter. Зарегистрируйтесь, сначала нужно будет ввести логин, а потом пароль и ключ. Запомните данные этого аккаунта, к ним будет привязан ваш ключ. Если перед вами появится сообщение "SUCCESS", значит регистрация прошла успешно. Вернитесь назад, выбрав "Back". Перед вами появится опция "undefined blaze eft". Выберите её для инжекта чита. После небольшой загрузки (10-15 секунд) лоадер сообщит вам, что всё прошло успешно. Открывайте игру. Когда игра запустится и полностью загрузится, перед вами появится меню чита Blaze для EFT. Поздравляем, чит Blaze для EFT успешно запущен!

Клавиша для закрытия/открытия меню - Insert.

Если вы планируете использовать Blaze вместе со спуфером, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея

Распространённые проблемы и пути их решения.

Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Escape From Tarkov.

С нетерпением ждём ваших отзывов и последующих покупок!