Гайд по использованию софта Blaze для EFT

На этой сранице находится инструкция для чита Blaze для EFT.
Как правильно скачать и запустить?
Пошаговая инструкция по запуску софта:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к софту.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Скачайте лоадер по этой ссылке.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Перед вами появятся опции для регистрации и авторизации:
- Сначала создайте аккаунт, для этого нужно выбрать "I dont have an account". Введите 2 в строку ввода и нажмите Enter.
- Зарегистрируйтесь, сначала нужно будет ввести логин, а потом пароль и ключ. Запомните данные этого аккаунта, к ним будет привязан ваш ключ.
- Если перед вами появится сообщение "SUCCESS", значит регистрация прошла успешно.
- Вернитесь назад, выбрав "Back".
- Перед вами появится опция "undefined blaze eft". Выберите её для инжекта чита.
- После небольшой загрузки (10-15 секунд) лоадер сообщит вам, что всё прошло успешно.
- Открывайте игру. Когда игра запустится и полностью загрузится, перед вами появится меню чита Blaze для EFT.
- Поздравляем, чит Blaze для EFT успешно запущен!
Клавиша для закрытия/открытия меню - Insert.
Если вы планируете использовать Blaze вместе со спуфером, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер.
Видео с демонстрацией запуска и геймплея
Распространённые проблемы и пути их решения.
Здесь мы собрали популярные проблемы и способы их исправить:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
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