Мануал по использованию Unlock All (Skinchanger) для Valorant

Valorant

На данной странице находится инструкция к Skinchanger для Valorant.

Гайд по запуску софта.

Простая пошаговая инструкция:

  1. После успешной оплаты вы получите ключ для активации подписки.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
  3. Теперь скачайте лоадер для запуска по этой ссылке.
  4. Откройте лоадер от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в строку "License Key" и нажмите "Sign In".
  6. После активации ключа у вас появится опция "Inject Unlock".
  7. Запускайте игру.
  8. Когда вы будете в главном меню игры (в лобби), откройте окно лоадера и нажмите "Inject Unlock".
  9. После небольшой загрузки софт активируется.
  10. Софт успешно запущен! Вы можете открывать свой инвентарь и ставить любые скины.

Видео с демонстрацией запуска и работы софта

Что делать, если софт не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

  • Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.
  • Откройте игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставьте режим экрана "В развёрнутом окне".
  • Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".
  • Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".
  • Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".
  • Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
  • Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.

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