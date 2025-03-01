Мануал по использованию Unlock All (Skinchanger) для Valorant

На данной странице находится инструкция к Skinchanger для Valorant.

Гайд по запуску софта.

Простая пошаговая инструкция:

После успешной оплаты вы получите ключ для активации подписки. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта; Теперь скачайте лоадер для запуска по этой ссылке. Откройте лоадер от имени администратора. Вставьте свой ключ в строку "License Key" и нажмите "Sign In". После активации ключа у вас появится опция "Inject Unlock". Запускайте игру. Когда вы будете в главном меню игры (в лобби), откройте окно лоадера и нажмите "Inject Unlock". После небольшой загрузки софт активируется. Софт успешно запущен! Вы можете открывать свой инвентарь и ставить любые скины.

Видео с демонстрацией запуска и работы софта

Что делать, если софт не работает?

Известные проблемы и способы их решения:

Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.

Откройте игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставьте режим экрана " В развёрнутом окне ".

". Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".

Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".

Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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