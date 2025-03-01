Мануал по использованию Unlock All (Skinchanger) для Valorant

На данной странице находится инструкция к Skinchanger для Valorant.
Гайд по запуску софта.
Простая пошаговая инструкция:
- После успешной оплаты вы получите ключ для активации подписки.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Теперь скачайте лоадер для запуска по этой ссылке.
- Откройте лоадер от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в строку "License Key" и нажмите "Sign In".
- После активации ключа у вас появится опция "Inject Unlock".
- Запускайте игру.
- Когда вы будете в главном меню игры (в лобби), откройте окно лоадера и нажмите "Inject Unlock".
- После небольшой загрузки софт активируется.
- Софт успешно запущен! Вы можете открывать свой инвентарь и ставить любые скины.
Видео с демонстрацией запуска и работы софта
Что делать, если софт не работает?
Известные проблемы и способы их решения:
- Полностью отключите и удалите все антивирусы на вашем ПК. Антивирусное ПО препятствует корректной работе читов.
- Откройте игру без чита и в настройках в разделе "Видео" поставьте режим экрана "В развёрнутом окне".
- Полностью отключите защитник Windows на вашем ПК. Отключать нужно именно "Защиту в реальном времени".
- Удалите MSI Afterburner, если он установлен на вашем ПК. Данное ПО также препятствует работе читов. Удалять нужно через "Установка и удаление программ".
- Удалите Faceit Anticheat. Античит Faceit тоже мешает работе читов, удалять его нужно через "Установка и удаление программ".
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
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