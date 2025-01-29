Гайд по использованию ПО от СМГ для Marvel Rivals

На данной странице находится инструкция к читу SMG для Marvel Rivals. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из SMG.
Как скачать и запустить софт?
- После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
- Запустите лоадер чита от имени администратора.
- Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
- Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
- Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter.
- После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "SUCCESS", это значит, что необходимо запустить игру. Лоадер и консоль закроются.
- Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит успешно запущен. Меню открывается нажатием клавиши Insert.
Также процесс запуска представлен на видео ниже.
При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.
Видео с запуском и демонстрацией геймплея:
Запуск и демонстрация работы софта в игре.
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!