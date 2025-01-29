Гайд по использованию ПО от СМГ для Marvel Rivals

Marvel Rivals

На данной странице находится инструкция к читу SMG для Marvel Rivals. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из SMG.

Как скачать и запустить софт?

  1. После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
  3. Скачайте лоадер для запуска чита по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
  4. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
  6. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
  7. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter.
  8. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "SUCCESS", это значит, что необходимо запустить игру. Лоадер и консоль закроются.
  9. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит успешно запущен. Меню открывается нажатием клавиши Insert.

Также процесс запуска представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и демонстрацией геймплея:

Запуск и демонстрация работы софта в игре.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

  • Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
  • Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
  • Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
  • Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
  • Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.
  • Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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