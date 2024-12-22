Туториал по использованию взлома для Wuthering Waves

На данной странице находится инструкция к Unicore для Wuthering Waves.

Инструкция по запуску софта.

Пошаговый гайд по загрузке, активации, запуску и использованию ПО:

После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Также нужно проделать небольшие манипуляции с файлами игры: Откройте папку с файлами игры (Wuthering Waves Game). Удалите следующую папку: WutheringWaves\Wuthering Waves Game\Engine\Binaries\ThirdParty\NVIDIA\ Streamline , путь также может выглядеть следующим образом: Wuthering Waves\Wuthering Waves Game\Engine\Plugins\Runtime\Nvidia\ Streamline

Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Запустите лоадер, вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login". Перед вами появится информация о статусе чита и сроке вашей подписки. Нажмите на кнопку "Start Load". Запускайте игру. После полной загрузки игры нажмите F2. Чит Unicore для Wuthering Waves успешно запущен! Меню чита открывается и закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея:

На видео бегло показан процесс запуска и демонстрация работы софта внутри игры.

Возможные ошибки и пути их решения

Список известных проблем и варианты их устранения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Обновите .NET Framework, скачать его можной по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!