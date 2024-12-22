Туториал по использованию взлома для Wuthering Waves

На данной странице находится инструкция к Unicore для Wuthering Waves.
Инструкция по запуску софта.
Пошаговый гайд по загрузке, активации, запуску и использованию ПО:
- После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Также нужно проделать небольшие манипуляции с файлами игры:
- Откройте папку с файлами игры (Wuthering Waves Game).
- Удалите следующую папку: WutheringWaves\Wuthering Waves Game\Engine\Binaries\ThirdParty\NVIDIA\Streamline, путь также может выглядеть следующим образом: Wuthering Waves\Wuthering Waves Game\Engine\Plugins\Runtime\Nvidia\Streamline
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Запустите лоадер, вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login".
- Перед вами появится информация о статусе чита и сроке вашей подписки.
- Нажмите на кнопку "Start Load".
- Запускайте игру. После полной загрузки игры нажмите F2.
- Чит Unicore для Wuthering Waves успешно запущен! Меню чита открывается и закрывается нажатием клавиши Insert.
Видео с демонстрацией запуска и геймплея:
На видео бегло показан процесс запуска и демонстрация работы софта внутри игры.
Возможные ошибки и пути их решения
Список известных проблем и варианты их устранения:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Обновите .NET Framework, скачать его можной по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.
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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!