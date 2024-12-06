Как скачать и запустить софт Fec для ДБД?

На данной странице находится инструкция к читу Fecurity для DBD. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Fecurity.

Как скачать и запустить софт?

Пошаговая инструкция:

После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам. Скачайте лоадер софта по следующим ссылкам:

для процессоров Intel: ссылка;

для процессоров AMD: ссылка. Запускайте лоадер от имени администратора. Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter". Вы увидите информацию об оставшемся у вас времени и дальнейшие указания. Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно. Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится. После перезагрузки ПК просто открывайте игру. В игре вы увидите уведомление, что чит запустился. Меню чита открывается/закрывается клавишей "Delete".

Что делать, если Fecurity не запускается?

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Распространённые ошибки и способы их решения:

Самой распространённой проблемой является включенный антивирус. Отключите(а лучше удалите) все антивирусы на вашем ПК. Также нужно полностью отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени).

Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.

Для работы читов Fecurity необходимо выставить режим загрузки(Boot Mode) UEFI в BIOS. Если у вас установлен режим Legacy, то читы работать не будут.

Для того, чтобы узнать, какой режим загрузки включен у вас, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке режим BIOS должно быть написано "UEFI".

Для того, чтобы узнать, какой режим загрузки включен у вас, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке режим BIOS должно быть написано "UEFI". Secure Boot тоже должен быть отключен. Чтобы узнать, отключен у вас Secure Boot или нет, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке состояние безопасной загрузки должно быть написано "Откл.". Если Secure Boot включен, то необходимо будет зайти в BIOS и отключить его.

Для работы софта изоляция ядра должна быть отключена. Вы можете отключить её, используя этот фикс . Просто скачайте и запустите.

. Просто скачайте и запустите. Кроме того, должен быть включен Hyper-V. Если не получается включить его в ручную, то можно использовать этот фикс . Просто скачайте и запустите.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!