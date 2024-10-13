Как скачать и запустить софт для Off The Grid

Off The Grid

На этой странице расположена инструкция к приватному софту для Off The Grid.

Подробная инструкция по процессу запуска.

Пошаговый гайд к читу:

  1. После оплаты заказа вы получаете ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  3. Подготовка к запуску:
    • Скачайте и установите MedalTV по данной ссылке . Также необходимо включить MedalTV Оверлей.
    • Игра должна быть в оконном / безрамочном режиме экрана (Windowed / Borderless)
  4. Запустите лоадер и активируйте ключ. Дождитесь полной загрузки драйвера. Если видите какую-либо ошибку, то необходимо перезагрузить ПК и начать процесс запуска заново.
  5. После успешной загрузки драйвера появится сообщение о том, что нужно нажать клавишу F2.
  6. Запустите игру и нажмите клавишу F2 в главном меню игры или на сервере.
  7. Чит успешно запущен. Меню появится автоматически. В дальнейшем меню вызывается и скрывается клавишей Insert.

Возможные проблемы при запуске:

  • Чаще всего корректной работе и запуску чита препятствует включенный антивирус и защитник Windows. Полностью отключите все антивирусы и защитник Windows (Именно защиту в Реальном времени).
  • Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ"
  • Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра использовать этот фикс.

Видео с демонстрацией запуска и работы софта:

Видео пока не готово, скоро появится здесь.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Off The Grid.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!