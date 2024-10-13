Как скачать и запустить софт для Off The Grid

На этой странице расположена инструкция к приватному софту для Off The Grid.

Подробная инструкция по процессу запуска.

Пошаговый гайд к читу:

После оплаты заказа вы получаете ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Подготовка к запуску: Скачайте и установите MedalTV по данной ссылке . Также необходимо включить MedalTV Оверлей.

. Также необходимо включить MedalTV Оверлей. Игра должна быть в оконном / безрамочном режиме экрана (Windowed / Borderless) Запустите лоадер и активируйте ключ. Дождитесь полной загрузки драйвера. Если видите какую-либо ошибку, то необходимо перезагрузить ПК и начать процесс запуска заново. После успешной загрузки драйвера появится сообщение о том, что нужно нажать клавишу F2. Запустите игру и нажмите клавишу F2 в главном меню игры или на сервере. Чит успешно запущен. Меню появится автоматически. В дальнейшем меню вызывается и скрывается клавишей Insert.

Возможные проблемы при запуске:

Чаще всего корректной работе и запуску чита препятствует включенный антивирус и защитник Windows. Полностью отключите все антивирусы и защитник Windows (Именно защиту в Реальном времени).

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ"

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра использовать этот фикс.

Видео с демонстрацией запуска и работы софта:

Видео пока не готово, скоро появится здесь.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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