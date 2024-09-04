Как скачать и запустить софт Dull для Rust

На данной странице расположена инструкция для чита Dullwave для Rust.
Как скачать и запустить?
Пошаговое описание процесса запуска софта:
- После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
- Убедитесь, что перед запуском лоадера игра не запущена, в противном случае есть вероятность блокировки!
- Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.
- Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
- Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
- Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press start game and press F2 in main menu, have fun :)". Также лоадер издаст звуковой сигнал и закроется.
- Запускайте игру и ждите пока главное меню полностью прогрузится. В главном меню нажмите клавишу F2.
- Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.
Если вы хотите запустить чит вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер. Иначе ваш ключ сломается.
Видео-демонстрация софта:
Видео скоро появится здесь.
Что делать, если софт не работает?:
Возможные проблемы и способы их исправления:
- Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.
- Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
- Зайдите в BIOS и отключите Secure Boot (Режим безопасной загрузки). Включенный Secure Boot может препятствовать корректной работе и запуску читов.
- Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2] и Windows 11 [21H2, 22H2, 23H2].
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