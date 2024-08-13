Гайд по использованию Радара для Тарков

Escape From Tarkov

На данной странице размещена инструкция по запуску радара для Escape From Tarkov.

Как скачать и запустить чит Радар для EFT

  1. После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер для запуска чита Radar по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ.
  3. Зайдите в игру без чита установите "Borderless" режим экрана.
  4. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  5. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In".
  6. Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы.
  7. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После открытия окна спуфера нужно будет ввести 0 и нажать Enter.
  8. После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру.
  9. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит Radar для ЕФТ успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать. Меню открывается нажатием клавиши Insert.

Также процесс запуска Radar представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Видео с запуском и демонстрацией работы радара.

Что делать, если Radar Hack не запускается?

  • Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;
  • Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
    1. лол скрипт
    2. лига легенд скрипт
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Radar работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).
  • Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Тарков.
Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!