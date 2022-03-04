Чит на Super People - Инструкция по активации товара

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации чита для Super People.



После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).

Скачайте лоадер по данной ссылке

Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.

Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.

После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.

Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.

Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".

Вам будет предложено использовать спуфер. Его статус "На свой страх и риск". Может некорректно работать у некоторых пользователей. Так что решайте сами - будете его использовать или нет.

Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру. Окно ворда не трогайте - оно для чита.

Также процесс запуска показан на видео ниже.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на Super People:



Как запустить приватный чит Super People без флешки?