Чит на Super People - Инструкция по активации товара

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации чита для
Super People.
- После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
- Скачайте лоадер по данной ссылке
- Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.
- Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
- После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.
- Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры.
- Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".
- Вам будет предложено использовать спуфер. Его статус "На свой страх и риск". Может некорректно работать у некоторых пользователей. Так что решайте сами - будете его использовать или нет.
- Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру. Окно ворда не трогайте - оно для чита.
Видео с запуском и демонстрацией работы чита на Super People:
Как запустить приватный чит Super People без флешки?Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount" по данной ссылке
Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице.
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