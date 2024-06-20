Как правильно запускать и использовать EFT Domination?

На данной странице размещена инструкция по запуску чита Domination для Escape From Tarkov.

Как скачать и EFT Domination.

Порядок запуска:

После оплаты товара в нашем магазине вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Скачайте лоадер для запуска EFT Domination по этой ссылке. Для загрузки вам понадобится ввести свой ключ. Зайдите в игру без чита и установите "Borderless"(Оконный без рамки) режим экрана. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в поле "License Key" и нажмите "Log In". Сейчас вам необходимо нажать "Inject" для дальнейшего запуска программы. Вам будет предложено запустить Спуфер. Нужно выбрать "Да" или "Нет". После закрытия окна настроек и небольшой загрузки в консоли(черном окошке) появится надпись "awaitng game window", это значит, что необходимо запустить игру. Запускайте игру и после полной загрузки нажмите клавишу F2 в главном меню игры. Чит EFT Domination для ЕФТ успешно запущен, при заходе в матч все выбранные вами функции будут работать.

Клавиша для вызова меню - Insert.

Также процесс запуска EFT Domination представлен на видео ниже.

При использовании данного чита запрещено запускать Resource Monitor / Process Hacker или любые другие софты для анализа и дебага. Это приведёт к бану вашего ключа.

Кроме того, чит не совместим с любыми версиями Escape From Tarkov кроме официальной. Попытка инжекта в пиратскую версию Таркова или любую другую кроме официальной приведёт к блокировке ключа!

Видео с запуском и демонстрацией:

Что делать, если софт не запускается?

Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов;

Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).

Отключение защитника Windows ( Нажать сюда для открытия )

Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. EFT Sugar работает только с Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2, 22h2) и Windows 11 (21H2, 22h2, 23h2).

Если при запуске вы увидите ошибку vulnerable driver, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.

В настройках игры рекомендуется отключить сглаживание, чтобы ESP работал более плавно и не дёргался.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.



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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!