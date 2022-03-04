DBD CHEAT - Инструкция по активации товара

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску приватного ВХ для DBD.



На данной странице представлена инструкци по запуску и активации софта для DBD.

После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер по данной ссылке Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру. Также процесс запуска показан на видео ниже.

F2 - отключает и включает меню чита



END - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.



Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.

Видео с запуском и демонстрацией работы чита на Dead By Daylight:

Как запустить DBD hack без флешки?