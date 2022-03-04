ПУБГ ВХ(PUBG Wallhack) - Инструкция по активации и запуску вх для пабг

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску чита ВХ для PUBG.

Инструкция по активации ключа и запуску чита на PUBG:

1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.

для активации товара. 2. Перед запуском чита, вам нужно убедиться, что всё готово для этого: В настройках игры нужно выбрать DirectX 11;



Удалить Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Валорант) через удаление программ; Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.

Также обязательно отключите антивирус и защитник Windows, т.к они могут помешать как загрузке чита, так и его запуску.

3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .

. 4. Убедиться в том, что игра закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено.

5. Запускаем скачанный файл. Антивирус должен быть отключен, а также обязательно запускаем файл от имени администратора. Первый запуск может длиться 2-7 минут.

6. Для активации ключа жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ.

жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ. 7. Выбираем в списке доступных игр PUBG и жмём Load.

8. Запускайте игру. После загрузки игры и активации оверлея дискорда нужно свернуть игру и нажать кнопку 'Discord initialized' в окошке лоадера. Откроется меню чита, далее Меню - клавиша Insert.

Если вы всё делаете по инструкции, но чит не запускается корректно, то проверьте следующее:

Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени). Отключение защитника Windows( Нажать сюда для открытия )

Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Античиты необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.

Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру).

Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру). Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть включен внутриигровой оверлэй.

Также может быть такое, что ваш ПК не может установить соединение с нашим сервером. В таком случае вам следует попробовать использовать VPN при запуске чита.

Если не получается активировать ваш ключ и вы видите ошибку, то вам нужно обратиться в тех. поддержку за помощью. Также не стоит забывать, что каждый ключ привязывается к 1 ПК, вы не сможете использовать один и тот же ключ на нескольких разных компьютерах.

Видео с запуском и геймплеем данного чита:

Если вы используете клиент Epic Games, то после открытия игры необходимо закрыть приложение Epic Games Store.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!