ПУБГ ВХ(PUBG Wallhack) - Инструкция по активации и запуску вх для пабг

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску чита ВХ для PUBG.

Инструкция по активации ключа и запуску чита на PUBG:

  • 1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
  • 2. Перед запуском чита, вам нужно убедиться, что всё готово для этого:
    • В настройках игры нужно выбрать DirectX 11;
      PUBG настройка
    • Удалить Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Валорант) через удаление программ;
    • Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть активен внутриигровой оверлэй.
      настройка дикорд пабг
    • Также обязательно отключите антивирус и защитник Windows, т.к они могут помешать как загрузке чита, так и его запуску.
  • 3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
  • 4. Убедиться в том, что игра закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено.
  • 5. Запускаем скачанный файл. Антивирус должен быть отключен, а также обязательно запускаем файл от имени администратора. Первый запуск может длиться 2-7 минут.
  • 6. Для активации ключа жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ.
  • 7. Выбираем в списке доступных игр PUBG и жмём Load.
  • 8. Запускайте игру. После загрузки игры и активации оверлея дискорда нужно свернуть игру и нажать кнопку 'Discord initialized' в окошке лоадера. Откроется меню чита, далее Меню - клавиша Insert.
Если вы используете клиент Epic Games, то после открытия игры необходимо закрыть приложение Epic Games Store.

Если вы всё делаете по инструкции, но чит не запускается корректно, то проверьте следующее:

  • Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени).
    Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
    1. отключите защиту Windows
    2. отключите защиту
  • Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Античиты необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.
  • Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру).
  • Discord должен быть запущен, а в настройках дискорда должен быть включен внутриигровой оверлэй.
  • Также может быть такое, что ваш ПК не может установить соединение с нашим сервером. В таком случае вам следует попробовать использовать VPN при запуске чита.
  • Если не получается активировать ваш ключ и вы видите ошибку, то вам нужно обратиться в тех. поддержку за помощью. Также не стоит забывать, что каждый ключ привязывается к 1 ПК, вы не сможете использовать один и тот же ключ на нескольких разных компьютерах.

Видео с запуском и геймплеем данного чита:

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!