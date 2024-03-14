Инструкция к External софту для CS 2 (CSGO 2)

На этой странице находится инструкция к External читу для КС2.
Как скачать и запустить External Софт для КС2:
Следуйте следующим шагам:
- После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт.
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Запускаем игру. В настройках во вкладке видео в "Режим Экрана" нужно поставить Borderless (Безрамочный, Полноэкранный в окне).
- Запускайте скачанный ранее лоадер.
- Активируйте полученный после покупки ключи.
- Нажмите "Start Cheat" в лоадере. Лоадер закроется, запустится чит и перед вами появится меню.
В дальнейшем используйте клавиши Insertи Home для вызова меню софта.
Видео с запуском и демонстрацией софта:
видео скоро появится здесь.
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