Гайд по использованию софта для Stalcraft

На этой странице расположена инструкция к "ESP + Aim софту на Сталкрафт" и "WH для Сталкрафт".

Инструкция по запуску софта на Сталкрафт:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит. Перед загрузкой и запуском чита, необходимо подготовиться: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в Реальном времени).

Отключите и удалите все антивирусы с вашего ПК (если установлены);

Удалите античиты FACEIT, ESEA, Riot Vanguard (Valorant). Удалять их нужно через "Установка и Удаление Программ".

Отключите Secure Boot (В BIOS).

Зайдите в игре без чита и измените настройки: Выставить оконный режим игры (режимы безрамочный и полноэкранный не поддерживаются).

Также чит не поддерживает 2 и более мониторов. Если у вас несколько мониторов, то отключите все кроме одного. Теперь, когда всё готово, можно скачивать лоадер: по этой ссылке. Переместите скачанный файл(архив) на флешку. Произвольно переименуйте файл (любое название из английских букв и цифр). Запускайте лоадер от имени администратора. Авторизуйтесь в лоадере, используя свой Email адрес (запомните этот email, т.к он привяжется к вашему ПК и могут возникнуть трудности при входе с использованием другого email). Перейдите на первую вкладу лоадера, найдите поле выбора читов, из выпадающего списка выберите нужный вам чит, введите ключ и нажмите кнопку активировать, в случае успешной активации вы получите соответствующее уведомление, в случае возникновения ошибки, обратитесь в раздел технической помощи. Перейдите на вторую вкладку лоадера, выберите нужный чит и нажмите кнопку загрузить, после успешной загрузки чита лоадер автоматически закроется, в случае возникновения ошибки обратитесь в раздел технической помощи. Извлеките физически USB устройство (вытащите флешку) из компьютера. Запустите игру и дождитесь появления меню, в случае если меню не появляется обратитесь в раздел технической помощи (На слабых пк загрузка чита может занимать до ~4 минут).

Горячие клавиши для управления софтом на Stalcraft:

Клавиша HOME - скрыть/показать меню.

Клавиша INSERT - включить/выключить визуальные функции.

Клавиша DELETE - остановить работу чита(Panic Key).

Клавиша Левый ALT - удерживать для активации Aim Assist.

Для смены клавиши активации aim assist зажмите клавишу NUMPAD1 (предварительно включив Num Lock) и нажмите любую клавишу на которую требуется переназначить aim assist (на время изменения клавиши меню чита должно быть открыто).

Клавиша NUMPAD2 (предварительно включив Num Lock) - быстрое включение/отключение aim assist.

Видео с запуском и геймплеем софта для Сталкрафт:

Возможные проблемы и способы их решения:

Для слабых пк, для лучшей работы чита необходимо снизить настройки графики до минимальных (включая дальность прорисовки/видимости объектов).

При некорректной инициализации чита, возможно возникновение синего экрана (BSOD).

error 556 Не отключен Windows защитник Не удалён антивирус Не удалены античиты FACEIT, ESEA, Riot Vanguard и т.д.

0xFFFFFFFA требуется перезагрузить компьютер

administration rights required лоадер запущен без прав администратора не поддерживаемая Windows версия

loader version is outdated версия лоадера устарела, перекачайте лоадер из инструкции, если ошибка по прежнему возникает, перекачайте лоадер используя инкогнито вкладку браузера, или очистите кэш браузера. не удаётся подключится к серверу чита, используйте vpn.

0x12100010 обновить драйвер видеокарты до последней версии (поддерживаются только официальные драйвера видеокарт).



Видео скоро появится здесь

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