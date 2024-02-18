Гайд по использованию софта для Stalcraft

На этой странице расположена инструкция к "ESP + Aim софту на Сталкрафт" и "WH для Сталкрафт".
Инструкция по запуску софта на Сталкрафт:
- После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит.
- Перед загрузкой и запуском чита, необходимо подготовиться:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в Реальном времени).
- Отключите и удалите все антивирусы с вашего ПК (если установлены);
- Удалите античиты FACEIT, ESEA, Riot Vanguard (Valorant). Удалять их нужно через "Установка и Удаление Программ".
- Отключите Secure Boot (В BIOS).
- Зайдите в игре без чита и измените настройки: Выставить оконный режим игры (режимы безрамочный и полноэкранный не поддерживаются).
- Также чит не поддерживает 2 и более мониторов. Если у вас несколько мониторов, то отключите все кроме одного.
- Теперь, когда всё готово, можно скачивать лоадер: по этой ссылке.
- Переместите скачанный файл(архив) на флешку.
- Произвольно переименуйте файл (любое название из английских букв и цифр).
- Запускайте лоадер от имени администратора.
- Авторизуйтесь в лоадере, используя свой Email адрес (запомните этот email, т.к он привяжется к вашему ПК и могут возникнуть трудности при входе с использованием другого email).
- Перейдите на первую вкладу лоадера, найдите поле выбора читов, из выпадающего списка выберите нужный вам чит, введите ключ и нажмите кнопку активировать, в случае успешной активации вы получите соответствующее уведомление, в случае возникновения ошибки, обратитесь в раздел технической помощи.
- Перейдите на вторую вкладку лоадера, выберите нужный чит и нажмите кнопку загрузить, после успешной загрузки чита лоадер автоматически закроется, в случае возникновения ошибки обратитесь в раздел технической помощи.
- Извлеките физически USB устройство (вытащите флешку) из компьютера.
- Запустите игру и дождитесь появления меню, в случае если меню не появляется обратитесь в раздел технической помощи (На слабых пк загрузка чита может занимать до ~4 минут).
Горячие клавиши для управления софтом на Stalcraft:
- Клавиша HOME - скрыть/показать меню.
- Клавиша INSERT - включить/выключить визуальные функции.
- Клавиша DELETE - остановить работу чита(Panic Key).
- Клавиша Левый ALT - удерживать для активации Aim Assist.
- Для смены клавиши активации aim assist зажмите клавишу NUMPAD1 (предварительно включив Num Lock) и нажмите любую клавишу на которую требуется переназначить aim assist (на время изменения клавиши меню чита должно быть открыто).
- Клавиша NUMPAD2 (предварительно включив Num Lock) - быстрое включение/отключение aim assist.
Видео с запуском и геймплеем софта для Сталкрафт:Видео скоро появится здесь
Возможные проблемы и способы их решения:
- Для слабых пк, для лучшей работы чита необходимо снизить настройки графики до минимальных (включая дальность прорисовки/видимости объектов).
- При некорректной инициализации чита, возможно возникновение синего экрана (BSOD).
- error 556
- Не отключен Windows защитник
- Не удалён антивирус
- Не удалены античиты FACEIT, ESEA, Riot Vanguard и т.д.
- 0xFFFFFFFA
- требуется перезагрузить компьютер
- administration rights required
- лоадер запущен без прав администратора
- не поддерживаемая Windows версия
- loader version is outdated
- версия лоадера устарела, перекачайте лоадер из инструкции, если ошибка по прежнему возникает, перекачайте лоадер используя инкогнито вкладку браузера, или очистите кэш браузера.
- не удаётся подключится к серверу чита, используйте vpn.
- 0x12100010
- обновить драйвер видеокарты до последней версии (поддерживаются только официальные драйвера видеокарт).
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