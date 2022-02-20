Чит ВХ для Stalcraft (Сталкрафт WH)

Скриншот Stalcraft Wallhack (Only ESP)_0
Скриншот Stalcraft Wallhack (Only ESP)_1

Информация о чите

На этой странице вы можете ознакомиться с Wallhack читов для Stalcraft. Данный продукт включает в себя только ВХ и больше никаких других функций. Софт отлично подойдёт для тех, кто предпочитает играть по легиту не вызывать лишних подозрений. Также мы сделали эту версию, чтобы была возможность снизить цену и продавать чит по более доступной цене. Безопасность и качество чита выполнены на высшем уровне, играть с данным ВХ можно очень долго и спокойно. Если вы искали доступный ВХ для Сталкрафт, то вам этот чит должен понравиться.
Расширенная версия этого чита: Aim + ESP для Stalcraft.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 x64 (2004, 2009, 21H1, 21H2, 22H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: ExboLauncher, Steam, 4game, VKPlay

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Wallhack (ВХ на Сталкрафт)

  • Players
  • NPCs
  • Mutants
  • Enable
  • Name
  • Distance
  • Box
  • Health
  • Direction

Items WH (ВХ на Предметы Сталкрафт)

  • Items
  • Artifacts
  • Player Corpses
  • Mob Corpses
  • Corpse Bags
  • Name
  • Distance