Чит ВХ для Stalcraft (Сталкрафт WH)
Информация о чите
На этой странице вы можете ознакомиться с Wallhack читов для Stalcraft. Данный продукт включает в себя только ВХ и больше никаких других функций. Софт отлично подойдёт для тех, кто предпочитает играть по легиту не вызывать лишних подозрений. Также мы сделали эту версию, чтобы была возможность снизить цену и продавать чит по более доступной цене. Безопасность и качество чита выполнены на высшем уровне, играть с данным ВХ можно очень долго и спокойно. Если вы искали доступный ВХ для Сталкрафт, то вам этот чит должен понравиться.
Расширенная версия этого чита: Aim + ESP для Stalcraft.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 x64 (2004, 2009, 21H1, 21H2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: ExboLauncher, Steam, 4game, VKPlay
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Wallhack (ВХ на Сталкрафт)
- Players
- NPCs
- Mutants
- Enable
- Name
- Distance
- Box
- Health
- Direction
Items WH (ВХ на Предметы Сталкрафт)
- Items
- Artifacts
- Player Corpses
- Mob Corpses
- Corpse Bags
- Name
- Distance