Гайд к приватному софту для Unturned

На этой странице находится гайд к rage читу для Unturned.

Как скачать и запустить Rage-софт для Unturned?

После оплаты заказа, вы получаете ключ для активации подписки на чит. Для начала скачайте лоадер софта по этой ссылке. Запускайте только что скачанный лоадер. Введите свой ключ в поле "Key" и нажмите "Activate". Теперь нужно выбрать в лоадере Unturned и нажать "Launch". После загрузки лоадер покажет вам сообщение "SUCCESS" и закроется. Теперь необходимо запускать игру. Запускайте Unturned. Во время загрузки игры нужно нажать клавишу "Alt", когда загрузка будет на отметке более 3000 Assets (>3000 assets). Если вы всё сделали правильно, то чит успешно запущен. Меню чита открывается клавишей Delete.

Что делать, если софт для антюрнед не работает?

Возможные проблемы и пути их решения:

Если возникают проблемы с запуском лоадера/чита, то самая популярная проблема - это включенный антивирус или Защитник Windows. Полностью отключите антивирус и Защитник Windows (Защиту в Реальном времени).

Запуску софта также может мешать неправильно время на вашем ПК. Синхронизируйте время на вашем ПК с сетью. Откройте раздел "Изменение даты и времени" и нажмите " Синхронизировать ".

". Для работы чита также нужно удалить Riot Vanguard (Античит игры Валорант) и Faceit Anticheat, если они у вас установлены. Удалять следует только через "Установка и удаление программ".

Если у вас Windows 11, то вам нужно отключить изоляцию ядра. Также следует запустить этот файл.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея Rage софта для Unturned:

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