Гайд к приватному софту для Unturned

На этой странице находится гайд к rage читу для Unturned.

Как скачать и запустить Rage-софт для Unturned?

  1. После оплаты заказа, вы получаете ключ для активации подписки на чит.
  2. Для начала скачайте лоадер софта по этой ссылке.
  3. Запускайте только что скачанный лоадер.
  4. Введите свой ключ в поле "Key" и нажмите "Activate".
  5. Теперь нужно выбрать в лоадере Unturned и нажать "Launch".
  6. После загрузки лоадер покажет вам сообщение "SUCCESS" и закроется.
  7. Теперь необходимо запускать игру. Запускайте Unturned.
  8. Во время загрузки игры нужно нажать клавишу "Alt", когда загрузка будет на отметке более 3000 Assets (>3000 assets).
  9. Если вы всё сделали правильно, то чит успешно запущен. Меню чита открывается клавишей Delete.

Что делать, если софт для антюрнед не работает?

Возможные проблемы и пути их решения:

  • Если возникают проблемы с запуском лоадера/чита, то самая популярная проблема - это включенный антивирус или Защитник Windows. Полностью отключите антивирус и Защитник Windows (Защиту в Реальном времени).
  • Запуску софта также может мешать неправильно время на вашем ПК. Синхронизируйте время на вашем ПК с сетью. Откройте раздел "Изменение даты и времени" и нажмите "Синхронизировать".
  • Для работы чита также нужно удалить Riot Vanguard (Античит игры Валорант) и Faceit Anticheat, если они у вас установлены. Удалять следует только через "Установка и удаление программ".
  • Если у вас Windows 11, то вам нужно отключить изоляцию ядра. Также следует запустить этот файл.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея Rage софта для Unturned:

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