Гайд к приватному софту для Unturned

На этой странице находится гайд к rage читу для Unturned.
Как скачать и запустить Rage-софт для Unturned?
- После оплаты заказа, вы получаете ключ для активации подписки на чит.
- Для начала скачайте лоадер софта по этой ссылке.
- Запускайте только что скачанный лоадер.
- Введите свой ключ в поле "Key" и нажмите "Activate".
- Теперь нужно выбрать в лоадере Unturned и нажать "Launch".
- После загрузки лоадер покажет вам сообщение "SUCCESS" и закроется.
- Теперь необходимо запускать игру. Запускайте Unturned.
- Во время загрузки игры нужно нажать клавишу "Alt", когда загрузка будет на отметке более 3000 Assets (>3000 assets).
- Если вы всё сделали правильно, то чит успешно запущен. Меню чита открывается клавишей Delete.
Что делать, если софт для антюрнед не работает?
Возможные проблемы и пути их решения:
- Если возникают проблемы с запуском лоадера/чита, то самая популярная проблема - это включенный антивирус или Защитник Windows. Полностью отключите антивирус и Защитник Windows (Защиту в Реальном времени).
- Запуску софта также может мешать неправильно время на вашем ПК. Синхронизируйте время на вашем ПК с сетью. Откройте раздел "Изменение даты и времени" и нажмите "Синхронизировать".
- Для работы чита также нужно удалить Riot Vanguard (Античит игры Валорант) и Faceit Anticheat, если они у вас установлены. Удалять следует только через "Установка и удаление программ".
- Если у вас Windows 11, то вам нужно отключить изоляцию ядра. Также следует запустить этот файл.
Видео с демонстрацией запуска и геймплея Rage софта для Unturned:
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