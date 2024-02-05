Гайд по Установке и использованию Скрипта на ЛОЛ

На данной странице расположен гайд к этому скрипту на LOL.

Как скачать и запустить приватный Скрипт для ЛОЛ?

После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита). Скачайте лоадер софта по данной ссылке. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку. Для того, чтобы чит работал в игре, нужно поставить режим "Полноэкранный в окне" в настройках игры. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat". Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.

Меню чита вызывается и скрывается клавишей Home.

В настройках игры должен стоять Directx 11(Настройки -> Игра).

Также процесс запуска будет показан на видео ниже.

Видео с Демонстрацией работы софта:

Как запустить LOL чит без флешки?

Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount" по данной ссылке.

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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!