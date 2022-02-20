PUBG XRAY
Информация о чите
PUBG XRAY - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10,11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao
Общий список
- X-RAY(WH) на игроков
- Работает сквозь стены и другие препятствия
- Отображает только вражеских персонажей
- Автообновление
- Использует только движок игры
- Надёжный обход античита
- Не банится BattleEye
- Только ВХ, ничего лишнего
- Не садит ФПС