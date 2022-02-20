PUBG XRAY

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Информация о чите

PUBG XRAY - наша уникальная разработка, которая использует современные медоты защиты информации, благодаря этому чит является максимально надёжным и подготовленным под MatchMaking.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10,11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao
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Общий список

  • X-RAY(WH) на игроков
  • Работает сквозь стены и другие препятствия
  • Отображает только вражеских персонажей
  • Автообновление
  • Использует только движок игры
  • Надёжный обход античита
  • Не банится BattleEye
  • Только ВХ, ничего лишнего
  • Не садит ФПС