Как правильно пользоваться софтом Dull для Apex?

Apex Legends

На данной странице расположена инструкция для чита Dullwave для Apex Legends.

Как скачать и запустить чит?

Пошаговое описание процесса запуска софта:

  1. После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
  3. Убедитесь, что перед запуском лоадера игра не запущена, в противном случае есть вероятность блокировки!
  4. Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
  5. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
  6. Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того, что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "If game initialized - press any key to continue".
  7. Запускайте игру и ждите пока главное меню полностью прогрузится. После разверните окно лоадера и нажмите в нём клавишу "Enter".
  8. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.

Если вы хотите запустить чит вместе с каким-либо спуферо, то всегда сначала запускайте лоадер чита, а потом только спуфер. Иначе ваш ключ сломается.

Видео-демонстрация софта:

Что делать, если софт не работает?:

Возможные проблемы и способы их исправления:

  • Удалите Faceit античит и Riot Vanguard используя "Установка и удаление программ". Античиты препятствуют работе читов.
  • Отключите все антивирусы на компьютере, а также полностью отключите Защитник Windows(Защита в реальном времени).
    Отключение защитника Windows (Нажать сюда для открытия)
    1. лол скрипт
    2. лига легенд скрипт
  • Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.
  • Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне(Безрамочный / Windowed)" в настройках игры.
  • Зайдите в BIOS и отключите Secure Boot (Режим безопасной загрузки). Включенный Secure Boot может препятствовать корректной работе и запуску читов.
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2].

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