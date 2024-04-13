Инструкция к приватному софту на Bloodhunt

На данной странице находится инструкция к ESP + Aimbot читу для Bloodhunt. Данный продукт разработан совместно с нашими партнёрами из Fecurity.
Как скачать и запустить софт для Bloodhunt?
Пошаговая инструкция:
- После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
- Скачайте лоадер софта по по этой ссылке.
- Запускайте лоадер от имени администратора.
- Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter".
- Вы увидите информацию об оставшемся у вас времени и дальнейшие указания.
- Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно.
- Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится.
- После перезагрузки ПК просто открывайте игру.
- В игре вы увидите уведомление, что чит запустился.
- Меню чита открывается/закрывается клавишей "Delete".
Видео с демонстрацией работы софта для Bloodhunt:
Скоро здесь появится видео.
Что делать, если чит Fecurity для Bloodhunt не запускается?
Распространённые ошибки и способы их решения:
- Самой распространённой проблемой является включенный антивирус. Отключите(а лучше удалите) все антивирусы на вашем ПК. Также нужно полностью отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени).
- Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard(античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.
- Для работы читов Fecurity необходимо выставить режим загрузки(Boot Mode) UEFI в BIOS. Если у вас установлен режим Legacy, то читы работать не будут.
Для того, чтобы узнать, какой режим загрузки включен у вас, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке режим BIOS должно быть написано "UEFI".
- Secure Boot тоже должен быть отключен. Чтобы узнать, отключен у вас Secure Boot или нет, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке состояние безопасной загрузки должно быть написано "Откл.". Если Secure Boot включен, то необходимо будет зайти в BIOS и отключить его.
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