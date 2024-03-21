Руководство к Софту для Myth of Empires

На этой странице расположена инструкция к приватному ESP + Aim читу для Myth of Empires.

Подробная инструкция по процессу запуска.

Пошаговый гайд к читу:

  1. После оплаты заказа вы получаете ключ для активации подписки на чит.
  2. Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  3. Перед запуском чита зайдите в игру без чита и поставьте Безрамочный (Borderless) режим экрана.
  4. Запустите лоадер и активируйте ключ. Дождитесь полной загрузки драйвера. Если видите какую-либо ошибку, то необходимо перезагрузить ПК и начать процесс запуска заново.
  5. После успешной загрузки драйвера появится сообщение о том, что нужно нажать клавишу F2.
  6. Запустите игру и нажмите клавишу F2 в главном меню игры или на сервере.
  7. Чит успешно запущен. Меню появится автоматически. В дальнейшем меню вызывается и скрывается клавишей Insert.

Скоро здесь также появится и видео с демонстрацией запуска и геймплея чита.

Возможные проблемы при запуске:

  • Чаще всего корректной работе и запуску чита препятствует включенный антивирус и защитник Windows. Полностью отключите все антивирусы и защитник Windows (Именно защиту в Реальном времени).
  • Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ"
  • Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра использовать этот фикс.

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