Как включить чит на Dungeonborne?

На данной странице представлена инструкция по активации и запуску данного чита для Dungeonborne.
Инструкция по активации ключа и запуску софта на Dungeonborne:
- 1. После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации товара.
- 2. Перед запуском чита, вам нужно убедиться, что всё готово для этого:
- Удалить Faceit AC(Фейсит античит) и Riot Vanguard(античит игры Валорант) через удаление программ;
- Также обязательно отключите антивирус и защитник Windows, т.к они могут помешать как загрузке чита, так и его запуску.
- Откройте библиотеку Steam, выберите Dungeonborne, кликните по ней правой кнопкой мыши и перейдите в Свойства -> Общие - > Параметры запуска. Вставьте -dx11 в это поле и сохрание. Это необходимо для работы софта.
- 3. Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке .
- 4. Убедиться в том, что игра закрыта. Запускать чит при запущенной игре строго запрещено.
- 5. Запускаем скачанный файл. Антивирус должен быть отключен, а также обязательно запускаем файл от имени администратора. Первый запуск может длиться 2-7 минут.
- 6. Для активации ключа жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ.
- 7. Выбираем в списке доступных игр Dungeonborne и жмём Load.
- 8. Запускайте игру. После загрузки игры откроется меню чита, далее Меню - клавиша Insert.
Что делать, если софт для Dungeonborne не работает?
- Все антивирусы должны быть отключены, а также необходимо отключить защитник Windows.(Защиту в Реальном времени).
Отключение защитника Windows(Нажать сюда для открытия)
- Необходимо удалить античиты FaceIT и Riot Vanguard(Античит игры Валорант). Античиты необходимо удалять через "Установка и Удаление Программ", нельзя просто удалить ярлык или папку с античитом.
- Наш чит работает только на Windows 10 и Windows 11, в приоритете более новые версии данных OC. Если у вас старая сборка Windows 10, то вам стоить обновиться до более новой(21H2 к примеру).
- Также может быть такое, что ваш ПК не может установить соединение с нашим сервером. В таком случае вам следует попробовать использовать VPN при запуске чита.
- Если не получается активировать ваш ключ и вы видите ошибку, то вам нужно обратиться в тех. поддержку за помощью. Также не стоит забывать, что каждый ключ привязывается к 1 ПК, вы не сможете использовать один и тот же ключ на нескольких разных компьютерах.
Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК
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Приятной игры, ждём ваших последующих покупок и хороших отзывов!