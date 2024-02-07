Как Скачать и Установить чит Ancient для DayZ

На этой странице находится инструкция к читу Ancient для DayZ SA.

Как скачать и правильно запустить чит Ancient для Дейз?

Скачайте лоадер чита по этой ссылке. Для работы софта необходимо включить специальный оверлей: Если у вас видеокарта Nvidia, то необходимо включить оверлей в Nvidia Geforce Experience;

Если у вас видеокарта AMD, то необходимо проделать следующие действия: Скачать ПО Steelseries по этой ссылке. Открыть настройки ПО Steelseries, в General -> General включить Sonar. Теперь перейдите во вкладку SONAR -> Shortcuts и включите для Master - Volume Up бинд на F7. Вам необходимо будет нажать на этот бинд перед инжектом.

Запускайте лоадер, который вы скачали ранее. Вставьте полученный после оплаты ключ и нажмите "Log In". Выберите в списке доступных приложений DayZ и нажмите Load. Если вы хотите использовать Спуфер, то поставьте соответствующую галочку возле кнопки Load. После загрузки лоадер закроется, значит нужно запускать игру. В случае успешного инжекта, меню чита появится автоматически.

В дальнейшем используйте клавишу Insert для включения/отключения меню.

Процесс запуска чита также показан на видео ниже.

Видео с запуском + Демонстрацией чита Ancient для DayZ:

Что делать, если софт не запускается или не работает?

Распространённые ошибки и способы их решения:

Самая популярная проблема: включенный защитник Windows или другие антивирусы. Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в Реальном времени) и любую другую защиту.

Защитник Windows (Защиту в Реальном времени) и любую другую защиту. Если всё запускается корректно, но в игре нет меню и функций, то нужно убедиться, что у вас включён Xbox Game Bar, он необходим для работы софта.

Также убедитесь, что игра запущена в Оконном режиме. Зайдите в игру без чита, откройте Настройки -> Видео -> Режим Экрана. И поставьте там Оконный (Windowed).

Работе софт может препятствовать посторонний античит. Необходимо зайти в "Установка и Удаление Программ" и удалить Riot Vanguard и Faceit Anticheat, если они у вас установлены.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе ВК

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