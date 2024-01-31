Как запустить чит на Palworld. Инструкция.

На данной странице представлена инструкция к этому читу для Palworld.

Инструкция по активации ключа и запуску софта для Palworld:

После оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации подписки на чит. Перед запуском нужно убедиться, что всё готово для этого: Отключить все антивирусы на вашем ПК;

Полностью отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени);

Удалить FaceIT античит через удаление программ

Удалить Riot Vanguard(античит игры Valorant) через удаление программ; Теперь скачиваем лоадер чита по данной ссылке. Запускаем только что загруженный файл от имени администратора. При первом запуске загрузка может быть дольше обычного. После завершения загрузки жмём по кнопке "Activation key" и вводим туда полученный после покупки ключ и жмём Activate. Теперь убедитесь, что игра в данный момент закрыта. Выбираем в списке доступных игр Palworld и жмём Load. Теперь лоадер чита ждёт пока вы запустите игру. Запускаем игру, меню чита автоматически появится слева сверху. В дальнейшем для вызова или наоборот сокрытия окна меню используйте клавишу Insert.

Видео-гайд по запуску чит для Palworld'а и демонстрация его работы в игре:

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