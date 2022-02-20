Купить ВХ без Бана на War Thunder | Вар Тандер ESP
Информация о чите
Представляем вашему вниманию Lite версию другого нашего чита для War Thunder. В этой версии софта вырезан аимбот, идеально подойдёт для тех, кто любит стрелять самостоятельно. В данном ПО вы найдёте только ESP и пару других функций. Ничего лишнего, всё для комфортной и безопасной игры в Вар Тандер. Кроме того, меньшее количество функций позволило значительно снизить цену на софт. Так что если вы искали недорогой и безопасный ВХ для Вар Тандер, который будет работать во всех режимах игры, то вы его нашли!
Версия этого War Thunder чита с Аимботом (Full Версия).
Системные требования
- Операционная система: Windows 10(20h1, 20h2, 21h1, 21h2), Windows 11(21h2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, War Thunder, Arcade, EAC
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War Thunder ESP (ВХ)
- Tank/Plane Boxes - вх на танки и самолёты в виде коробок
- Tank/Plane Type - показывать тип танка/самолёта
- Tank/Plane Name - позволяет видеть название танков/самолётов
- Distance - расстояние до врагов в метрах
- Max Distance - регулировка дистанции работы ESP
- Visible Check - окрашивать врагов в прямой видимости и врагов за стенами по разному
Misc (Доп. Функции ВХ)
- Enemy Info - вкладка показывающая количество врагов и тип их техники
- StreamProof - включить/выключить обход записи/стрима
- Visible/Invisible Colors - позволяет установить свои цвета для видимых/невидимых танков и самолётов
- Tank/Plane Type Colors - выбор цветов для самолётов и танков определенного типа